Папа Франциск с първа публична поява след дългото боледуване

П апата направи първата си публична поява днес за първи път от пет седмици, като помаха от балкона на болницата, преди да напусне лечебното заведение, допълни Ройтерс. На 14 февруари 88-годишният Франциск влезе в болница с тежка дихателна инфекция.

Лекарите на папата вчера заявиха, че все още ще е необходимо време, за да може да се излекува напълно предвид възрастта му, и заявиха, че са го посъветвали да си почива още два месеца във Ватикана.

Pope Francis Makes First Public Appearance In 5 Weeks As He Leaves Hospital #PopeFrancis #PublicAppearance #Health https://t.co/e0iOdNrxz0

Франциск се появи на балкона на болницата на инвалидна количка, като се усмихна и помаха на хора, събрали се пред болницата.

LOOK: Pope Francis makes his first public appearance in five weeks, on the day of his discharge from Gemelli Hospital, in Rome, Italy, March 23, 2025.



📸 REUTERS/Yara Nardi pic.twitter.com/Cd0NfzZjku