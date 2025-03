Папа Франциск благодари на медиците

П апа Франциск днес публикува послание, в което благодари на медиците за грижите за болните, докато самият той продължава да се възстановява от двустранна бронхопневмония, а лекарите съобщиха, че състоянието му се подобрява, предаде Асошиейтед прес.

След повече от три седмици в болницата 88-годишният папа реагира добре на лечението и през последните дни показва „постепенно, леко подобрение“, съобщи снощи Ватиканът.

За четвърта поредна неделя главата на Римокатолическата църква не присъства на обедната служба, но днес се срещна със заместниците си, а Светият престол разпространи посланието му, което той е щял да отправи пред вярващите, ако състоянието му го позволяваше.

В него папата аржентинец благодари на всички, които се грижат за него, както и за болните и изпитващите болка.

Pope Francis thanks those who care for the sick as he continues to recover in hospital



Read the whole story here: https://t.co/YH4F0w4wP0 pic.twitter.com/7s2Z0wBIiP