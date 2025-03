След два дихателни пристъпа: Как е прекарал нощта папа Франциск

П апа Франциск, който бе хоспитализиран с пневмония в двата бели дроба, е спал "цяла нощ и продължава да си почива", съобщиха от Ватикана, предаде АФП. По-рано той получи два пристъпа на остра дихателна недостатъчност.

Pope Francis slept well throughout the night after suffering two respiratory insufficiencies on Monday, according to the Holy See Press Office.https://t.co/upcV9pRZK6 pic.twitter.com/ghhKGxERby