Паника: Най-силното земетресение от 120 години насам разтърси Мелбърн

М елбърн беше разтърсен в неделя от рядко и плитко земетресение - най-силното земетресение, което е удряло австралийския град от повече от век насам - което разклати сградите, но в крайна сметка причини много малки щети.

По предварителна информация земетресението с магнитуд 3,8 по Рихтер е станало в северозападното предградие Сънбъри в 23:41 ч. местно време на дълбочина 2 км, съобщава правителствената агенция Geoscience Australia.

Адам Паскал, главен научен сътрудник в Центъра за сеизмологични изследвания в щата Виктория, заяви, че земетресението е било най-силното на 40 км от Мелбърн след труса с магнитуд 4,5 през 1902 г.

Video of last night's earthquake in Melbourne, Australia pic.twitter.com/WDKgKLYZL1