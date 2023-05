Силно земетресение разтърси Япония (ВИДЕО)

З еметресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер е разтърсило Япония близо до района Чида, на източния бряг на морето, в 19:03 ч. местно време.

"Attention! Prepare for a strong earthquake!" - A video from a few minutes ago shows Tokyo Disneyland's earthquake warning system in action. pic.twitter.com/CzNoplZWUB