Прогноза за лято 2023: “Малкото момче” може да предизвика хаос безпрецедентни промени

З авръщането на Ел Ниньо това лято може да предизвика глобален метеорологичен хаос с „безпрецедентни горещи вълни“, предупредиха метеоролозите от Meteo Balkans.

Ел Ниньо - което на испански означава малко момче - предизвиква необичайно силно затопляне на водите в Тихия океан.

Той изтласква тихоокеанския въздушен поток на юг, което на свой ред причинява сух и по-топъл климат в Северна Америка, докато пренасочва огромни валежи от дъжд на юг.

По време на Ел Ниньо глобалната температура се повишава с около 0,2°С, според Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA).

1.5°C as a target really? this is 1.3°C pre El Niño and before the +0.5°C Sulfur masking effect. pic.twitter.com/INIeNxFTGh

В Тихия океан през последните три години властваше Ла Ниня, носеща предимно по-хладно време, като именно това поддържаше ниски глобалните температури.

Метеоролозите обаче прогнозират завръщане на Ел Ниньо това лято, което в комбинация с изменението на климата може да доведе до горещи вълни на много места по света, пише Meteo Balkans.

Граничната стойност на глобалното затопляне от 1,5 градуса по Целзий, може дори да бъде премината през 2023 или 2024 г., тъй като последният период на Ла Ниня е „маскирал“ ефектите от изменението на климата, твърдят метеоролозите от NOAA.

Адам Скейф от метеорологичната служба на Великобритания MetOffice казва: „Знаем, че при изменението на климата въздействието на Ел Ниньо ще става все по-силно”.

„Трябва да добавите това към ефектите от самото изменение на климата, чието влияние нараства постоянно.”

The latest Niño3.4 SST update is showing a transition from ENSO-neutral to El Niño by early summer.



That's *early summer.*



This is all happening very fast. I'll just take a few deep breaths (while I still can). pic.twitter.com/PXI1ecfvSq