IPCC: Последно предупреждение за климатичната криза

С амо бързи и радикални действия могат да предотвратят необратими щети за света, се казва в доклада на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) , цитиран от "Гардиън".

Учените отправиха "последно предупреждение" за климатичната криза, тъй като нарастващите емисии на парникови газове тласкат света към ръба на необратими щети, които само бързи и драстични действия могат да предотвратят.

Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC), съставена от водещи световни учени в областта на климата, представи последната част от своя огромен шести доклад за оценка.

Изчерпателният преглед на човешките познания за климатичната криза е отнел осем години работа от страна на стотици учени и е в обем от хиляди страници, но се свежда до едно послание: действайте сега, иначе ще бъде твърде късно.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви: "Този доклад е призив за увеличаване на усилията в областта на климата от страна на всички държави, сектори и срокове. Нашият свят се нуждае от действия в областта на климата на всички фронтове: всичко, навсякъде и едновременно."

IPCC изложи опустошенията, които вече са нанесени на обширни части от света. Екстремните метеорологични условия, причинени от климатичните промени, доведоха до разрушителни бури и наводнения, унищожителни за реколтата горещи вълни и смъртоносни суши, както увеличаване на смъртните случаи от засилващите се горещини във всички региони. Милиони животи и домове, са разрушени от сушите и наводненията, заедно с милиони хора, които са изправени пред глад, и "все по-необратими загуби" в жизненоважни екосистеми.

В същия доклад се заявява, че бъдещите поколения ще гледат на най-горещите години през 2020-те като на сравнително хладни, дори ако емисиите на изкопаеми горива, които затоплят планетата бързо намалеят, предаде АФП.

Последната част от доклада, наречена обобщаващ доклад, ще бъде почти сигурно последната подобна оценка, докато светът все още има шанс да ограничи покачването на глобалната температура до 1,5C над пред-индустриалните нива - прагът, отвъд който вредите, които нанасяме на климата, ще станат необратими.

36-страничното "обобщение за политиците" - синтез на шестте основни доклада от 2018 г. насам на IPCC - е брутално напомняне, че макар човечеството да разполага с инструменти за предотвратяване на климатичната катастрофа, то все още не ги използва.

„Но все още не е късно да променим нещата“, заяви ръководителят на IPCC, определяйки доклада като "послание на надеждата".

"Разполагаме със знания, технологии, инструменти, финансови ресурси - всичко необходимо, за да преодолеем климатичните проблеми, за които знаем от толкова дълго време", каза Хоесунг Лий във видеоинтервю.

"Това, което ни липсва в момента, е силна политическа воля за решаване на тези проблеми веднъж завинаги."

