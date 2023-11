Ози Озбърн с тъжно признание: В най-добрия случай ми остават 10 години живот

О зи Озбърн от Black Sabbath разкри, че е останал "почти осакатен" след многобройните операции на гръбнака, при които лекарите са открили тумор на гръбначния му стълб. Това предаде Daily Mail.

Озбърн разчиташе на бастуна си и на червенокоса дама, която му помагаше да се придвижи по-лесно. Той пристигна в Лос Анджелис във вторник, за да присъства на частна прожекция на филма "Наполеон", в който участва Хоакин Финикс, съобщи Daily Mail.

Ози Озбърн разкри, че е болен от Паркинсон

Озбърн се подпираше и не се държеше стабилно на краката си, след като разкри как "равновесието му е нарушено" след ужасяващия инцидент с четириколка през 2003 г. Музикантът напомни наскоро, че през 2019 г. е претърпял операция, заради тежко нараняване. Той заяви, че интервенцията не е била успешна.

Тази седмица музикантът даде интервю, в което коментира здравословното си състояние. “Не се страхувам от смъртта, тъй като не искам да продължавам с това дълго мизерно съществуване, но в мен все още има много живот", каза Озбърн пред Rolling Stone UK.

Ozzy Osbourne, 74, looks frail as he is seen for the first time since revealing he's got 'at best 10 years left' and is 'virtually crippled' from back surgeries where doctors found a tumour https://t.co/H2MTQSd23c