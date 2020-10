Шокиращата история, спасила Шарън Озбърн от самоубийство

Ш арън Озбърн призна в американското токшоу "The Talk" по CBS, че преди четири години искала да се самоубие. 68-годишната съпруга на Ози Озбърн не уточни какво я е подтикнало към такива мисли и се ограничи само с общи приказки.

Ози Озбърн разкри, че е болен от Паркинсон

"Направих това не за да привличам внимание. Просто не можех повече да издържам", сподели Шарън.

In a recent episode of CBS' "The Talk" Osbourne talked about how she attempted suicide four years ago and, subsequently, sought help at a mental health facility. https://t.co/q2cFXbgXbE