Ози Озбърн разкри, че е болен от Паркинсон

71-годишният вокалист на "Black Sabbath" заяви пред американското телевизионно предаване "Добро утро, Америка", че има "лека форма" на заболяването и е разбрал за това, след падане миналия февруари, пишат от Би Би Си.

Съпругата му Шарън споделя: "Това не е смъртна присъда, но засяга нервите в тялото ви. Имате добър ден, след това още един, а после следва наистина лош ден".

COMING UP: @OzzyOsbourne opens up to @RobinRoberts in exclusive interview this morning: "I’m no good with secrets." pic.twitter.com/R2jgBp1uJI