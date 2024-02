"Новичок", чай с полоний и самолетна катастрофа: Как умират критиците на Путин

О т отравянето на бившия агент на Комитета за държавна сигурност (КГБ) Александър Литвиненко до огнената самолетна катастрофа на Евгений Пригожин, редица високопоставени критици на Владимир Путин загинаха, докато други са в затвора или в изгнание.

Кремъл яростно отрича да е замесен, посочва Sky News.

Вкарани в затвора, показно застреляни на улицата, паднали от прозорец или отровени с чай, подправен с полоний-210. Противниците на Владимир Путин често се оказват с нещастна съдба. Превърналият се в шпионин на КГБ президент е начело на Кремъл от две десетилетия и се сблъсква с редица противници и противоречия.

Кои са хората, които се осмелиха да говорят срещу Владимир Путин или да се противопоставят на Кремъл, и къде са те сега?

Алексей Навални

Роден в семейство на собственици на фабрика в село западно от Москва, Алексей Навални израства, за да стане може би най-известният критик на властта на Путин.

Неговата политическа активност, включително задълбочени разследвания на корупция по високите етажи и кандидатурата за кмет на Москва, му спечелиха слава и мнозина вярваха, че той представлява заплаха за Путин, съобщава Sky News.

През август 2020 г. битката му срещу руския президент влезе в световните заглавия.

Навални се разболява тежко по време на полет от Сибир до Москва. Той е откаран със самолет, докато е в кома, до Берлин.

Неговият екип подозира, че Кремъл го е отровил, обвинение, което бе отречено.

Германски медици потвърдиха, че той е бил отровен с “Новичок” - нервнопаралитично вещество от съветската епоха - и възстановяването му отнело месеци. Въпреки опасността Навални избира да се върне в Русия, където по-късно е арестуван и осъден по обвинения, които според него са политически мотивирани. Днес той почина в руска наказателна колония.

"На 16 февруари 2024 г. в наказателна колония №3 осъденият Навални А. А. след разходка се почувствал зле, като почти веднага загубил съзнание. Незабавно пристигна медицинският персонал на институцията, беше извикана бригада на бърза помощ. Бяха проведени всички необходими реанимационни действия, които не дадоха положителни резултати. Лекарите от Бърза помощ констатираха смъртта на осъдения. Причините за смъртта са в процес на установяване", съобщиха от руската Федерална служба за изпълнение на наказанията.

Евгени Пригожин

Издигането на Евгений Пригожин от продавач на хотдог до шеф на частна армия в Русия е забележително. Неговите наемници от групата "Вагнер" са известни както с бруталността си в Украйна, така и с влиянието си в Африка.

С времето Пригожин става все по-смел в критиките си към руската армия и нейното висше командване.

Когато силите му започнаха поход към Москва от южния град Ростов, това изглеждаше като най-голямото предизвикателство за Путин от десетилетия насам, но очевидният опит за преврат пропадна по средата на пътя към столицата.

През август 2023 г. Пригожин загива в пламъци, когато частният самолет, в който пътува, се разбива северно от Москва, което поражда подозрения, че Кремъл е замесен.

Кремъл отрича да е убил Пригожин, като нарича обвиненията за участие на Путин "абсолютна лъжа", посочва британската телевизия.

Анна Политковская

На 7 октомври 2006 г. - рождения ден на Путин - журналистката Анна Политковская е застреляна във фоайето на жилищната си сграда. Преди смъртта си тя се е специализирала в разследване на нарушения на човешките права в Чечня и корупция в по-широк план.

Убийството ѝ води до твърдения, че Путин не е направил достатъчно, за да защити медиите. Той определя убийството като "отвратително по своята жестокост" и коментира, че смъртта ѝ създава повече проблеми на Кремъл, отколкото нейната работа.

Борис Немцов

Бивш вицепремиер на Русия при президента Борис Елцин, Борис Немцов беше яростен критик на Путин и виден опозиционен лидер.

Той е работил върху доклад, разглеждащ ролята на Русия в конфликта в Украйна през 2015 г. Но на 55 години е бил убит преди да бъде завършен. Немцов е застрелян на мост само на метри от Кремъл, докато се прибира вкъщи през нощта с приятелката си.

Петима мъже са били признати за виновни в организирането и извършването на поръчковото убийство. Заур Дадаев, офицер от силите за сигурност на чеченския лидер и съюзник на Путин Рамзан Кадиров, беше признат за виновен за фаталните изстрели.

Кремъл отрича да е замесен в убийството.

Александър Литвиненко

Бивш агент на Руската федерална служба за сигурност (ФСБ), Александър Литвиненко бяга от Русия и в крайна сметка получава британско гражданство.

Той обвинява Путин в корупция и в прословутите бомбени атентати в московски апартаменти, които тогавашният министър-председател Путин използва като причина да започне Втората чеченска война през 1999 г. Тя му помага да дойде на власт.

Литвиненко умира през ноември 2006 г., седмици след като пие чай, отровен с полоний-210 - рядък и много силен радиоактивен изотоп.

Отровата е погълната по време на среща с двама руски шпиони в хотел в Лондон и се смята, че убийството е поръчано от самия Путин. Русия винаги е отричала каквото и да било участие.

Гари Каспаров

Считан за един от най-великите шахматисти на всички времена, Гари Каспаров живее в изгнание в Ню Йорк от 2013 г. насам.

Бившият световен шампион се е превърнал в страстен активист срещу управлението на Путин и е участвал в някои от масовите улични протести на опозицията, водени от Алексей Навални. Той посочва, че се страхува от арест, ако се върне в Русия.

Равил Маганов

Председателят на управителния съвет на втория по големина производител на петрол в Русия, "Лукойл", Равил Маганов открито критикува войната в Украйна.

В изявление от март 2022 г. управителният съвет призовава за "най-скорошно прекратяване на въоръжения конфликт" и изразява "искрена съпричастност към всички жертви".

"Ние твърдо подкрепяме трайното прекратяване на огъня и уреждането на проблемите чрез сериозни преговори и дипломация", коментира Маганов през 2022 г.

През септември същата година 67-годишният Маганов умира, след като пада от прозорец на шестия етаж в Централната болница в Москва.

Пол Клебников

Разследващият журналист Пол Клебников, американец от руски произход, е убит пред офиса си при стрелба с кола в Москва през 2004 г. Той е бил редактор на Forbes Russia и разследва корупцията.

Наталия Естемирова

Наталия Естемирова е многократно награждавана правозащитничка, която събирала доказателства за злоупотреби в Чечения от началото на втората война там през 1999 г.

Тя е отвлечена на 15 юли 2009 г. в чеченската столица Грозни. Няколко часа по-късно тялото ѝ е намерено в гориста местност с огнестрелни рани в главата и гърдите.

Тогавашният президент Дмитрий Медведев отхвърля твърденията, че чеченският лидер Рамзан Кадиров е отговорен за убийството, и предполага, че то е извършено с цел дискредитиране на Кремъл.

Денис Вороненков

Бившият руски политик, Денис Вороненков е явлен критик на Путин.

Преди това член на комунистическата фракция в долната камара на руския парламент, през 2016 г. Вороненков бяга в Украйна и получава украинско гражданство.

През март 2017 г. той е застрелян в Киев.

Тогавашният президент на Украйна Петро Порошенко определи убийството му като "акт на държавен тероризъм" от страна на Русия - обвинение, отхвърлено от Кремъл.

Борис Березовски

Бившият милиардер Борис Березовски живеел в изгнание във Великобритания от 2000 г., когато бил намерен мъртъв през 2013 г. Той натрупал богатството си в Русия през 90-те години по време на масовата разпродажба на държавни активи след разпадането на Съветския съюз.

Някога той е бил изключително богат, но в по-късните си години се смята, че състоянието му е намаляло.

Джеймс Никсей, ръководител на руската програма на Chatham House, го описа като "най-яростния антикремълски и антипутински олигарх".

"Той със сигурност е бил готов да похарчи парите си, малкото, което му е останало, в опит да ги използва, за да сложи край на режима в Русия", посочва Никсей.

Березовски е намерен мъртъв в дома си в Бъркшир.

Сергей Скрипал

Бивш полковник от руското военно разузнаване, преди да напусне през 1999 г., Сергей Скрипал работи във външното министерство на страната до 2003 г. Година по-късно той е арестуван в Москва и признава, че е бил вербуван от британското разузнаване през 1995 г. Той заявява, че е предоставил информация на британското разузнаване за руски агенти в Европа в замяна на около 100 000 долара (79 300 паунда).

Скрипал е вкаран в затвора, но по-късно е освободен в рамките на размяна на шпиони и се преместил в Обединеното кралство. През 2018 г., заедно с дъщеря си, той е отровен с нервнопаралитичното вещество "Новичок", но двойката оцелява след атаката.

Кремъл отрича Русия да е замесена по какъвто и да е начин в отравянето.

Сергей Юшенков

Либералният руски политик Сергей Юшенков е застрелян в предградие на Москва през 2003 г.

Член на Държавната дума и бивш полковник от съветската армия, Юшенков е прострелян няколко пъти пред жилищната си сграда. Той е участвал в създаването на партията "Либерална Русия", която е регистрирана само няколко часа преди убийството му. Юшенков е бил готов да се изправи срещу Путин и войната в Чечения.

Борис Надеждин

Сега може би е ред на опозиционния политик Борис Надеждин, който подобно на Навални през 2017 г. се опитва да се кандидатира срещу Путин на президентските избори през 2024 г. Въпреки съмненията, че 60-годишният мъж може да отправи сериозно предизвикателство към действащия лидер, Надеждин внесе над 100 000 подписа от цяла Русия в Централната избирателна комисия в Москва.

Той изненада някои анализатори със силната си критика към това, което Кремъл нарича "специална военна операция" в Украйна, като я нарече "фатална грешка" и обеща да се опита да я прекрати чрез преговори.

На 8 февруари той съобщи, че му е забранено да участва в изборите, а Централната избирателна комисия обяви, че е открила нередности в подписите, събрани по време на кампанията му.

Надеждин обеща да обжалва пред Върховния съд на Русия, като добави: "Участието ми в президентските избори през 2024 г. е най-важното политическо решение в живота ми. Няма да се откажа от намеренията си."

В разговор със Sky News миналата година Надеждин каза, че не се страхува да говори открито, защото няколко пъти се е сблъсквал със смъртта.