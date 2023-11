Откриха тялото на британец в Нидерландия след 3 месеца в неизвестност

Б ританец е открит мъртъв в Нидерландия повече от три месеца след изчезването. Това съобщи Sky News.

Очевидци са видели Лиъм Греъм за последен път на 22 юли в Кент, Югоизточна Англия. Първоначално семейството му е смятало, че той е изчезнал, след като е получил травма на главата при автомобилна катастрофа малко преди 1 ч. през нощта същия ден.

В понеделник с полицията в Кент се свързаха властите в Нидерландия, които съобщиха, че са открили тялото на мъж. На следващия ден беше потвърдено, че това е тялото на Лиъм Греъм, предаде Sky News.

British man, 22, found dead in Netherlands more than three months after going missing in Kent https://t.co/xwvwsdyYxE



