Откриха огън по консулството на Ирак в Истанбул

Н ападение срещу Генералното консулство на Ирак в Истанбул бе извършено късно снощи, предават турските медии.

Говорителят на турското министерство на външните работи Йонзджу Кечели посочи, че сградата на Генералното консулство на Ирак, намираща се в квартал Шишли, е била подложена на обстрел от двама души, които са пристигнали в района с мотор.

In recent hours, the Iraqi Consulate in Istanbul, Turkey, was attacked by two gang members on a motorcycle who opened fire with long-barreled Klashikov rifles at the consulate building. Turkish police confirmed that no injuries were recorded in the attack.



