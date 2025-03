Иракският премиер: Един от най-опасните терористи в страната е ликвидиран

Л идерът на джихадистката организация "Ислямска държава" за Ирак и Сирия, "смятан за един от най-опасните терористи в Ирак и изобщо в света", е бил ликвидиран, заяви днес иракският министър-председател Мохамед Шия ас Судани, цитиран от Ройтерс.

Сражавайки се срещу бойци на ислямистката групировка, съвместно с военнослужещи от коалиционните сили начело със САЩ, иракските сили за сигурност са убили Маки Муслех ар Рифаи, известен като Абу Хадиджа, уточни Судани.

Leader of #ISIS_Daesh in #Iraq & #Syria DEAD - PM of Iraq states



'One of the most dangerous terrorists in the world' — Abdullah Maki Musleh al-Rifai, also known as Abu Khadija, is killed by Iraqi forces & US coalition



Iraqi intelligence, with the support of the global… pic.twitter.com/LcbnVnJ4HD