Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Д оналд Тръмп се подигра на френския президент Еманюел Макрон в сряда, 21 януари, за авиаторските слънчеви очила, които носеше по време на собствената си реч в Давос, предаде Reuters.

"Вчера го гледах, с тези красиви слънчеви очила. Какво по дяволите се случи?"Тръмп каза, говорейки пред глобалните елити на годишния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт.

Офисът на Макрон каза, че изборът да носи тъмните слънчеви очила по време на речта си, която се проведе на закрито, е бил да защити очите си поради спукан кръвоносен съд. Визията на френския лидер предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Макрон „е избрал този стил по естетически причини, защото е публична фигура“, каза лекарят и медиен коментатор Джими Мохамед пред френската телевизия RTL. „Някои хора биха си помислили, че е болен, затова, за да не бъде сниман в такова състояние, той решaва да носи слънчеви очила. Те защитават имиджа му, но не и окото“, добави той.

Решението му предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, където някои го нарекоха „kéké“ – френски жаргон за човек, който обича да се перчи.

По време на речта си във вторник, 20 януари, Макрон определи като "фундаментално неприемлива" заплахата на Вашингтон да наложи нови мита, включително върху френското вино и шампанско, за да се огъне решимостта на Европа и да й се позволи да купи Гренландия.

В сряда Тръмп остро разкритикува Европа и нейните лидери. И макар да изключваше използването на сила в опита си да контролира Гренландия, той даде да се разбере, че иска да притежава арктическия остров.

Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да преобърне алианса, докато лидерите на Дания и Гренландия предложиха широк набор от начини за по-голямо присъствие на САЩ на стратегическата островна територия от 57 000 души.