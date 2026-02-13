Рафаел Гроси: Сключването на споразумение между МААЕ и Иран е "възможно"

С ключването на споразумение между Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Иран за проверките на обекти на иранската ядрена програма е "напълно възможно", но "ужасно трудно", заяви днес генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

"Върнахме се в Иран след 12-дневната война, започнала с атаките на Израел и САЩ по обекти на иранската ядрена програма през юни миналата година, където успяхме да проверим всички обекти, освен тези, които бяха бомбардирани", посочи Гроси на Мюнхенската конференция по сигурността.

Feb. 12 – IAEA Director General Rafael Grossi has acknowledged that Iran, as a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), has the right to enrich uranium. pic.twitter.com/1BhKBCYzJX — R3D (@Trutherbotx2) February 12, 2026

"Успяхме да преработим и да установим форма на диалог, който беше несъвършен, сложен и изключително труден, но все пак съществува. Затова съм на мнение, че най-големият въпрос в момента е как да дефинираме различните стъпки на този диалог в бъдеще, а ние знаем много добре какво и как трябва да се провери", подчерта генералният секретар на МААЕ.

Иран отказа достъп на МААЕ до бомбардираните ядрени обекти през ноември миналата година, като заяви, че иска да ги включи "в нова рамка".

Гроси направи тези изявления в контекста на преговорите за иранската ядрена програма между Техеран и Вашингтон, които двете страни желаят да продължат след първия кръг, състоял се в оманската столица Маскат, отбелязва АФП.

САЩ събраха значителни военни сили в региона на Персийския залив, а американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран, че ще предприеме "много крайни мерки", ако Техеран не приеме споразумението.