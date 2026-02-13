Гигантът BYD вече официално е представен в България

BYD Dolphin Surf е най-евтиният електромобил, който се предлага на българския пазар със стартова цена от 20 050евро с ДДС

Т ази вечер стана ясно, че „Авто Юнион“ EАД става официален представител в България на BYD, новина, която се очакваше с огромен интерес. Чрез своите дилъри в страната „Авто Юнион“ ще предлага богато портфолио от изцяло електрически (BEV) и плъг-ин хибриди (PHEV) модели на BYD, които може да видите на този домейн: byd.chinamotor.bg. От там разбираме, че китайският гигант стъпва на пазара с пет електромобила и четири плъг-ин хибрида.

Българските клиенти вече могат да правят поръчки като за всяка направена до 26 март има и специална промоция - подарък „цвят на автомобила по избор“.

Това, което феновете на електрическа мобилност очакваха с нетърпение, най-после е факт, защото един бърз поглед в сайта дава ясно да се разбере, че светът на електрическата мобилност най-накрая има евтина входна точка. Казва се BYD Dolphin Surf идва със стартова цена 20 050 евро за версията с батерия 30 kWh, която би трябвало да гарантира до 363 км пробег на ток. По-голямата батерия с капацитет 43,2 kWh трябва да осигури малко над 500 км на ток по WLTP. Стартовата цена тук е 23 850 евро с ДДС. И двете цени са по-ниски от тези, които наследствените европейски производители предлагат в момента. Нещо повече, подобни цени те обещават за след около две години, докато BYD казва „тук и сега“.

Нова китайска марка стъпва в България

Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то

Първият шоурум на BYD в България ще бъде разположен в централата на „Авто Юнион“ на столичния бул. „Христофор Колумб“ 43. Откриването му се очаква до края на март. Предвиден е и сервиз, оборудван със специализирана диагностична техника и складова наличност от оригинални резервни части.

Екип от сертифицирани специалисти, обучени директно от BYD, ще осигурява пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване, гарантирайки дълголетието и високата остатъчна стойност на автомобилите.

„Сътрудничеството ни с BYD е логична стъпка в развитието ни като водеща автомобилна група в България с натрупан богат опит. Гордеем се, че можем да представим технологичен лидер от такъв мащаб в България. Задачата ни е да предложим на българския потребител не просто автомобил, а достъп до бъдещето на мобилността с гарантирано качество и професионален сервиз,“ коментира Петя Николова, председател на съвета на директорите на „Авто Юнион“.