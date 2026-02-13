Технологии

Гигантът BYD вече официално е представен в България

Световният лидер в продажбата на електрифицирани автомобили ще бъде официално представен в България от „Авто Юнион“

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

13 февруари 2026, 19:00
Гигантът BYD вече официално е представен в България
BYD Dolphin Surf е най-евтиният електромобил, който се предлага на българския пазар със стартова цена от 20 050евро с ДДС   
Източник: BYD

Т ази вечер стана ясно, че „Авто Юнион“ EАД става официален представител в България на BYD, новина, която се очакваше с огромен интерес. Чрез своите дилъри в страната „Авто Юнион“ ще предлага богато портфолио от изцяло електрически (BEV) и плъг-ин хибриди (PHEV) модели на BYD, които може да видите на този домейн: byd.chinamotor.bg. От там разбираме, че китайският гигант стъпва на пазара с пет електромобила и четири плъг-ин хибрида.

Българските клиенти вече могат да правят поръчки като за всяка направена до 26 март има и специална промоция - подарък „цвят на автомобила по избор“.

Това, което феновете на електрическа мобилност очакваха с нетърпение, най-после е факт, защото един бърз поглед в сайта дава ясно да се разбере, че светът на електрическата мобилност най-накрая има евтина входна точка. Казва се BYD Dolphin Surf идва със стартова цена 20 050 евро за версията с батерия 30 kWh, която би трябвало да гарантира до 363 км пробег на ток. По-голямата батерия с капацитет 43,2 kWh трябва да осигури малко над 500 км на ток по WLTP. Стартовата цена тук е 23 850 евро с ДДС. И двете цени са по-ниски от тези, които наследствените европейски производители предлагат в момента. Нещо повече, подобни цени те обещават за след около две години, докато BYD казва „тук и сега“.

Нова китайска марка стъпва в България

Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то

Първият шоурум на BYD в България ще бъде разположен в централата на „Авто Юнион“ на столичния бул. „Христофор Колумб“ 43. Откриването му се очаква до края на март. Предвиден е и сервиз, оборудван със специализирана диагностична техника и складова наличност от оригинални резервни части.

Екип от сертифицирани специалисти, обучени директно от BYD, ще осигурява пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване, гарантирайки дълголетието и високата остатъчна стойност на автомобилите.

„Сътрудничеството ни с BYD е логична стъпка в развитието ни като водеща автомобилна група в България с натрупан богат опит. Гордеем се, че можем да представим технологичен лидер от такъв мащаб в България. Задачата ни е да предложим на българския потребител не просто автомобил, а достъп до бъдещето на мобилността с гарантирано качество и професионален сервиз,“ коментира Петя Николова, председател на съвета на директорите на „Авто Юнион“.

 

Редактор: Пламен Георгиев
Източник: carmarket.bg    
BYD китайски автомобили Авто Юнион
Последвайте ни
Намериха новородено в найлонов плик в кв.

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

Гигантът BYD вече официално е представен в България

Гигантът BYD вече официално е представен в България

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Европа трябва да говори &quot;в един глас&quot; с Путин</p>

Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори "в един глас" с Путин

България Преди 29 минути

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора

<p>Йотова:&nbsp;Европа беше &bdquo;във ваканция&ldquo; и е време да се събудим</p>

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

България Преди 55 минути

Президентът е провела срещи с Антониу Коща и с Николай Младенов

<p>Мерц и Макрон водят &bdquo;поверителни разговори&ldquo;</p>

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

България Преди 2 часа

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

<p>Украйна разкри кога и къде ще се проведе следващият кръг преговори с Русия и САЩ</p>

Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева на 17 и 18 февруари

Свят Преди 3 часа

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков

,

Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

Любопитно Преди 3 часа

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

<p>Дипломация на високо ниво: Йотова в центъра на световни разговори в&nbsp;Мюнхен</p>

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 3 часа

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 3 часа

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 3 часа

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

България Преди 3 часа

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 3 часа

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 4 часа

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

България Преди 4 часа

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 4 часа

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

<p>МВР призна за учение със сдружението на Калушев</p>

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

България Преди 4 часа

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg

Бунтарят с голямото сърце, който превърна уязвимостта в сила: Пътят на Роби Уилямс през годините

Edna.bg

Петък 13-и: Откъде идва страхът от най-суеверната дата?

Edna.bg

Официално: Ботев Враца се подсили с бивш таран на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Спас Делев изравни за Локо Сф срещу Спартак с гол от фал

Gong.bg

Преди хижа "Петрохан": Ивайло Калушев живял в къща в ботевградското село Краево

Nova.bg

Намериха новородено в найлонов плик в София

Nova.bg