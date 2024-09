От Сицилия до Ню Йорк: Кратка история на мафията

М афията се е превърнала в добре позната и печално известна фигура в историята, особено в САЩ. Но как е възникнала тази престъпна организация? Тук ще изследваме произхода на мафията - история, която започва през 19-ти век в Сицилия, средиземноморски остров, разположен на южния „пръст“ на италианския ботуш.

В началото на 60-те години на XIX в. Сицилия става автономен регион на Италия. Преди това обаче Сицилия е преживяла няколко чужди нашественици. По това време се появява терминът „мафиот“. Думата се превежда като „самоувереност“ или „смелост“ и няма криминален оттенък. С нея просто се обозначават сицилианците, които се съмняват във властта.

В средата на XIX в. в Сицилия настъпва вакуум във властта, тъй като италианският режим започва да се установява на острова. Това довежда до появата на частни армии. Тези армии, известни като „mafie“, по името на пещерите, в които се криели, били ранна форма на организирани престъпни групи, които извличали пари за защита от собствениците на земя.

