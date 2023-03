Секс, мафия и мръсни пари: Най-срамните тайни на Ватикана

В атиканът е най-малката суверенна държава в света, но в същото време представлява и изключително влиятелна организация. Нейната история изобилства от скандали – като шокиращите разкрития, че в продължение на десетилетия свещеници са упражнявали сексуално насилие над деца, но тези случаи са били прикривани. Ето и още няколко примера, които показват грозното лице на Ватикана:

Католическата църква и нацистите

Краят на Втората световна война е свързан с една от най-срамните страници в историята на Ватикана. Причината е, че редица високопоставени нацисти успели да избягат от Германия с помощта на католически свещеници. Сред тях бил австрийският епископ Алоис Худал. Той открито симпатизирал на режима на Адолф Хитлер и твърдял, че много от преследваните нацисти са „напълно невинни“. По тази причина той искал „да ги отърве от техните мъчители“. Сходни били възгледите и на хърватския свещеник Крунослав Драганович, който изиграл ключова роля в организирането на нацистките маршрути за бягство. Проф. Кевин Мадиган от Харвардския университет твърди, че Ватиканът не само бил наясно с дейността на Худал и Драганович, но и съществувала „тайна папска програма“, която имала за цел да се оказва помощ на нацисти. Други историци, както и самата Римокатолическа църква, категорично отхвърлят тези обвинения. Те също така отбелязват, че заради възгледите си, отношенията на Худал с Ватикана били крайно обтегнати.

Измами, корупция и секс

През 2010 г. Ватиканът беше разтърсен от голям скандал, в центъра на който се оказа Анджело Балдучи – бивш сътрудник на папа Бенедикт XVI и член на елитна група асистенти на Светия отец, които го придружават и му помагат, когато приема високопоставени гости. Той беше арестуван по обвинения в корупция и финансови измами, но в хода на разследването италианските власти направиха и други шокиращи разкрития. Оказа се, че Балдучи редовно провеждал телефонни разговори с хориста Гинеду Томас Ехием, който му уреждал срещи с мъже, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане. През 2013 г. вестник „Ла Република“ пък публикува материали, разкриващи съществуването на таен кръг високопоставени духовници, които редовно се възползват от услугите на „мъжки проститутки“. Някои предполагат, че всички тези разкрития се превърнали в една от основните причини за оттеглянето на папа Бенедикт XVI.

Връзки с мафията

Никой не може да каже какви точно са отношенията между Ватикана и престъпни организации като сицилианската мафия, калабрийската Ндрагета и неаполитанската Камора. Това, което се знае със сигурност, е, че в продължение на дълги години Римокатолическата църква избягвала да коментира темата за престъпността в Италия. През 1964 г. влиятелен кардинал дори заявил, че подобни групировки изобщо не съществуват, а предполагаемите им престъпления са част от комунистически заговор, целящ да „опетни репутацията на Сицилия“. През 1993 г. папа Йоан Павел II все пак осъди дейността на мафията, което доведе до ескалация на напрежението в Италия, а в две църкви избухнаха взривни устройства. Повече от две десетилетия по-късно, папа Франциск на свой ред заяви, че всички представители на подобни престъпни групировки трябва да се покаят, тъй като в противен случай ще обрекат душите си на вечни страдания. Думите му разгневиха определени кръгове и дори се появиха спекулации за планиран атентат срещу главата на Римокатолическата църква.

Кражби на бебета

Едно от най-скандалните разкрития, свързани с Ватикана, е това, че в продължение на близо пет десетилетия монахини и свещеници участвали в схеми за отнемането на новородени бебета от техните родители. Те работели заедно с лекари и медицински сестри, които казвали на майките, че бебетата им са починали при раждането. Истината, обаче, била друга. Бебетата всъщност били продавани за значителни суми, в повечето случаи на бездетни семейства. Предполага се, че такава била съдбата на приблизително 300 000 деца, родени в Испания. Подобно нещо се случвало и в Чили, където в продължение на дълги години духовници принуждавали самотни майки да се откажат от бебетата си, за да могат те да растат в „традиционни семейства“.

Мръсните пари на Ватикана

През 80-те години на миналия век Ватиканската банка (известна още и като Институт за религиозни дейности) се оказа замесена в огромен скандал, свързан с краха на „Банка Амброзиано“. Последвалото разследване разкри, че въпросната финансова институция отпуснала няколко големи заема на съмнителни компании, регистрирани в Панама. Това се случило с помощта на Ватиканската банка, която и до днес отрича да има нещо общо със случилото се. Въпреки това, тя изплати обезщетения в размер на около 224 млн. долара на своите кредитори. Под съдебна отговорност беше подведен Пол Марчинкус – ръководител на Института за религиозни дейности в периода 1971 – 1989 г. До процес срещу него така и не се стигна, тъй като италианските съдилища прецениха, че като служител на Ватикана той има дипломатически имунитет. Предполага се, че „Банка Амброзиано“ участвала в схема за пране на пари, в която били замесени и няколко престъпни организации. Показателен е фактът, че през 1982 г. нейният председател Роберто Калви беше открит обесен под мост в Лондон, като в джобовете му бяха намерени камъни и банкноти.

The mystery of what really happened to "God’s banker" Roberto Calvi would extend for decades, and involve not only the Vatican but also mafiosi, the Masons, British secret service and a small army of amateur conspiracy theorists gripped by the story https://t.co/yxiBGAkDVD pic.twitter.com/qyQEj4w8XG