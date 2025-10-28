Свят

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области

28 октомври 2025, 06:52
Р уските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.

(Във видеото: Киев: Русия не напредва към Покровск)

"Разговарях с армията - обръща се специално внимание на Покровск, както и на съседните райони", каза Зеленски.

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области.

Руските сили напредват към ключовия украински град Покровск

"Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
