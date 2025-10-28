Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Р уските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.
(Във видеото: Киев: Русия не напредва към Покровск)
"Разговарях с армията - обръща се специално внимание на Покровск, както и на съседните райони", каза Зеленски.
FINALLY ZELENSKY ADMITS DISASTER IN POKROVSK— Warren Thornton (@ThorntonWa47373) October 27, 2025
“The Russians have concentrated their main strike group near Pokrovsk — and a significant number of troops. Of course, this creates a difficult situation in Pokrovsk and the surrounding areas. Fierce fighting in the city, on the… pic.twitter.com/zsT1F5jbgE
Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области.
"Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски.
Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.