Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

У краинската армия съобщи за интензивни сражения на Покровското и Лиманското направление вчера, предаде Укринформ.

По данни от 22 ч. (и българско време) снощи във вторник е имало общо 130 сблъсъка, написаха във "Фейсбук" от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Най-ожесточени според сводката са били боевете на Покровското и Лиманското направление, където е имало съответно 30 и 27 руски атаки.

Тези данни не са проверени по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

Украйна е разрушила руски команден център на летище на Кримския полуостров

Десет изпратени от Украйна дрона са били свалени тази нощ над Ростов на Дон, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на едноименната южна руска област Юрий Слюсар, цитиран от ТАСС.

Няма данни за пострадали хора.

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон, предаде кореспондент на ТАСС на място. Той съобщи за изпочупени прозорци.

На покрива на жилищна сграда е избухнал пожар, който вече е локализиран, написа от своя страна Слюсар в "Телеграм". Петнадесет човека са били евакуирани.

AFU making demonstrative counterattacks to the east of Pokrovsk while Russian forces are working into the city from the southwest. Another masterpiece is loading. pic.twitter.com/CspuniB1Zl — Big Serge ☦️🇺🇸🇷🇺 (@witte_sergei) August 27, 2025

Град Покровск в централната западна част на източната украинска Донецка област е основна цел на руската армия сега.

През есента на 2022 г. Въоръжените сили на Украйна си върнаха контрола върху Лиман - важен град в северната част на Донецка област, който Русия бе превзела в началото на войната.

Вчера украинската армия за първи път потвърди, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област.

Украйна започна масова евакуация в северна област

Институтът за изследване на войната междувременно отчете на сайта си, че ВСУ продължават да оказват натиск върху руските войници, проникнали източно и североизточно от град Добропиля, на трийсетина километра северно от Покровск, в навечерието в срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В неделя украинската армия обяви, че е обкръжила руските войници в района на Добропиля, основната заплаха където е ликвидирана.

Руското военно командване, според съобщенията, се е отказало от опитите си да използва проникването към Добропиля, след като тази акция, изглежда, не е довела до установяването на трайни позиции, отбелязва американският мозъчен тръст.