Орбан се срещна с Тръмп и Мъск във Флорида (СНИМКИ)

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан се срещна с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп и с милиардера Илон Мъск в имението на Тръмп Мар а Лаго във Флорида, предаде Ройтерс. (*Видеото е архивно).

Орбан публикува кратък коментар за срещата в социалната мрежа X, но не навлезе в повече детайли.

USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq