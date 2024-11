Орбан: Европа не може да финансира войната в Украйна сама

С АЩ при президентското управление на Доналд Тръмп „ще се оттеглят“ от войната в Украйна, а Европа не може да финансира войната самостоятелно, каза пред унгарското обществено радио унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

Тръмп критикуваше мащаба на подкрепата на САЩ за борбата на Украйна срещу пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. и преди изборите обеща да сложи край на конфликта още преди да встъпи в длъжност, без да обясни как, припомня Ройтерс.

„Американците ще се оттеглят от войната, на първо място те няма да подпомагат войната“, каза Орбан. „Европа не може да финансира тази война сама /…/ някои все още искат да се продължи изпращането на огромни суми пари в тази изгубена война, но броят на тези, които мълчат /…/ и тези, които предпазливо изказват мнение, че трябва да се приспособим към новата ситуация, расте“, допълни унгарският премиер.

Заедно със САЩ ЕС и страните в него са сред най-големите дарители на военна и финансова помощ за Украйна и повечето лидери на ЕС изразиха силна подкрепа за продължаване на тази политика.

Германският канцлер Олаф Шолц потвърди днес тази позиция в Будапеща. Той заяви, че Европа също трябва да укрепи собствената си отбрана. „Русия нахлу в Украйна и продължава тази война с неизменна жестокост“, каза канцлерът.

Орбан призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, последвано от мирни преговори между Киев и Москва. Този призив бе категорично отхвърлен от украинския президент Володимир Зеленски.

„Това е много страшно предизвикателство за нашите граждани: първо прекратяване на огъня, а след това ще видим. Кой сте вие? Умират ли вашите деца?“, заяви Зеленски на пресконференция в Будапеща вчера, броени минути след като Орбан отново отправи своя призив.

