Орбан към Нетаняху: Заповедта за арест на МНС няма да бъде изпълнена

У нгарският премиер Виктор Орбан каза днес, че ще покани Бенямин Нетаняху да посети Унгария, след като Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за арест на израелския премиер, предаде Ройтерс.

Орбан обеща да гарантира, че при визита на Нетаняху в Унгария заповедта за арест на МНС няма да бъде изпълнена.

Вчера МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху, на бившия му министър на отбраната Йоав Галант и на лидер на палестинското ислямистко движение "Хамас" Ибрахим ал Масри за предполагаеми престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа.

Орбан, чиято страна председателства Съвета на Европейския съюз, каза по унгарското държавно радио, че издадената от МНС заповед за арест на Нетаняху е погрешна.

"Днес ще поканя израелския премиер Нетаняху да посети Унгария. В поканата ще подчертая, че му гарантирам, че ако дойде, решението на МНС няма да бъде приложено в Унгария", изтъкна унгарският лидер.

