Кристиан Брюкнер, заподозрян в случая "Мади", бе оправдан по дело за изнасилване

Г лавният заподозрян за изчезването на тригодишното британско момиченце Мадлин Маккан беше освободен от поредица от сексуални престъпления в несвързан процес, съобщи BBC.

47-годишният Кристиан Брюкнер, който вече излежава седемгодишна присъда в Германия за изнасилване, беше оправдан за извършването на три изнасилвания и два случая на сексуално насилие в Португалия между 2000 и 2017 г.

Брюкнер не е обвинен по случая с Мадлин Маккан, която изчезна в Португалия през 2007 г. и така и не беше открита.

Адвокатите на Брюкнер твърдят, че той трябва да бъде оправдан поради липса на доказателства, въпреки че прокурорите призоваха съда в Брауншвайг в Северна Германия да наложи допълнителен 15-годишен затвор.

Main suspect in McCann disappearance accused of raping Irish woman found not guilty. Read more: https://t.co/aE0D5It5YY

Той е основният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан, като решението може да се окаже решаващо за по-нататъшните разследвания по случая с изчезналото преди 17 години малко дете, пише The Guardian..

47-годишният Кристиан Брюкнер е подсъдим от февруари по обвинения, че е изнасилил три жени и е извършил две престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са извършени в Португалия в периода 2000-2017 г.

По време на заключителните аргументи пред съда прокурорите препоръчаха Брюкнер да бъде лишен от свобода за 15 години, като го нарекоха „садистичен психопат“.

Но адвокатът на Брюкнер, Фридрих Фюлшер, заяви в понеделник, че той трябва да бъде оправдан, като постави под съмнение достоверността на свидетелските показания и заяви пред съда: „Процесът никога не е трябвало да се провежда.“

Той също така твърди, че процесът е бил засенчен от несвързаното с него дело Маккан, като предполага, че Брукнер можеше да не бъде обвинен, ако вече не е бил основният заподозрян за изчезването на Мадлен.

В ход, който се разглеждаше като знак, че Брюкнер може да бъде оправдан, през юли съдията Уте Енгеман постанови, че доказателствата срещу обвиняемия са „недостатъчни“ и отмени заповедта за арест срещу него поради „липса на спешно подозрение“.

Брюкнер щеше да бъде освободен от затвора още тогава, ако не беше фактът, че той излежаваше седемгодишна присъда за друго изнасилване.

Тази присъда трябва да изтече през пролетта на следващата година и ако бъде оправдан във вторник, той може да бъде освободен. Това би могло сериозно да повлияе на опитите на германските прокурори да разследват предполагаемото участие на Брюкнер в случая „Мади“.

#GERMANY: The man suspected by German authorities of murdering missing British girl Madeleine McCann has a string of previous convictions and prosecutors have described him as a "dangerous psychopathic sadist". pic.twitter.com/TfaZSpwjj4