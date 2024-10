"Опасен педофил и сериен изнасилвач": Прокурор за заподозрения за убийството на Мади

Б лизо 20 години разследващи не се отказват да разследват мистериозното изчезване на 3-годишната Мади.

Основният заподозрян за престъплението е под ударите на закона за други престъпления, а прокурорът по едно от делата му го описа по брутален начин.

Заподозреният за убийството на Маделин Маккан Кристиан Брюкнер е опасен педофил и сериен изнасилвач, заяви прокурор пред съда.

Брюкнер е заподозрян в отвличането и убийството на 3-годишната Маделин в Прая да Луз през май 2007 г. В момента той излежава присъда от седем години затвор за изнасилване на американска пенсионерка в португалския курорт. Брюкнер е подсъдим в Германия за други сексуални престъпления, за които се твърди, че са извършени в Алгарве.

В заключителната си реч на процеса, който може да приключи следващата седмица, прокурорът Уте Линдеман призова съдията да осъди педофила и да го вкара в затвора за 15 години. Ако Брюкнер бъде оправдан, той ще излезе на свобода през следващата година - което е кошмарен сценарий за разследващите случая с Мади. Съдия Уте Енгеман разкри, че може да обяви присъдата си по дългогодишното дело следващия вторник.

Детективите не изглеждат по-близо до доказване, че Брюкнер стои зад изчезването на Маделин, въпреки че твърдят, че имат доказателства, че тя е мъртва. Една невинна присъда ще засили натиска върху тях да повдигнат обвинение на Брюкнер за изчезването на Маделин.

Брюкнер е обвинен в извършването на отвратителни престъпления в Алгарве между 2000 и 2017 г.

Psychiatrist issues chilling warning about 'dangerous' Madeleine McCann suspect Christian Brueckner in bombshell court hearing https://t.co/IDNZNcacZO pic.twitter.com/4VCGfIGuGu

Обвиненията срещу Брюкнер включват предполагаемото изнасилване на ирландската туристическа представителка Хейзъл Бехан, която е била нападната в апартамента си в Прая да Роша през 2004 г. Обвинен е също така в изнасилване на тийнейджърка в дома си в Прая да Луз и в изнасилване на възрастна жена във ваканционния ѝ апартамент.

Андреас Зот, представляващ ирландската жертва Бехан, заяви, че е ясно, че Брюкнер е сериен изнасилвач, който е нападнал множество жени в Португалия. Той каза на съдия Уте Енгеман, че в хода на процеса тя е чула достатъчно доказателства, за да го осъди за престъпленията.

Срещу Брюкнер е повдигнато обвинение за сексуални действия с деца за това, че през април 2007 г. на плаж в Салема се е разголил пред германско момиче. Последното му обвинение е свързано с предполагаемо неприлично разголване пред 11-годишно дете през 2017 г.

Тя заяви, че има „привличащи вниманието“ прилики между изнасилванията и нападението над пенсионерката, за което той е зад решетките. Прокурорът заяви, че изнасилванията също така повтарят отвратителните фантастични истории с участието на жени и деца, написани от Брюкнер.

Г-жа Линдеман заяви, че той се е „забавлявал със страданията“, които жертвите му са преживявали преди и след нападението. Тя каза: „Става дума за вълнението от това да се сдобиеш с невинен човек и да се наслаждаваш на това да го измъчваш и подчиняваш. Основните му фантазии са свързани с беззащитни жени жертви. Всички тези изнасилвания са били извършени от едно лице - обвиняемия“.

Madeleine McCann suspect Christian Brueckner 'should be jailed for 15 years', court told https://t.co/9BB36dEUK9