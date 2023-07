Опитаха да оберат дома на покойната Джейн Бъркин

В нощта на вторник срещу сряда неизвестни се опитаха да влязат в парижкия дом на актрисата и певица Джейн Бъркин, която почина на 16 юли. Това съобщи телевизионният канал „Бизнес Еф Ем“ (BFMTV), позовавайки се на източник от полицията.

Според канала опитът за кражба е извършен около 04:00 сутринта (05:00 българско време). Пристигналите на място служители на реда заснели щети по входната врата.

BFMTV отбеляза, че това не е първият опит за обир на къщата на Бъркин през последните дни. В понеделник трима души вече се опитаха да влязат в дома на изпълнителката, но бяха изгонени от нейни съседи.

