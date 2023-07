"Незабравима икона": Франция отдава почит на Джейн Бъркин

Ф ранция отдава почит на починалата на 76-годишвна възраст певица и актриса Джейн Бъркин. Президентът Еманюел Макрон я нарече "завършен артист" и "икона".

"Защото олицетворяваше свободата, защото пееше най-красивите думи на нашия език, Джейн Бъркин беше френска икона. Завършен артист", написа Макрон в Twitter.

Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas. pic.twitter.com/Ad27ngF54R

Според премиера Елизабет Борн британско-френската певица и актриса е "незабравима икона", която "надхвърля поколенията".

"Незабравима икона, уникален глас и чар... Чрез музиката и таланта си тя надхвърли поколенията. Благодаря ви за докоснатите емоции и това наследство, което ще живее вечно", написа Борн в Twitter.

Une icône inoubliable, une voix et un charme unique.



Tristesse d’apprendre la disparition de Jane Birkin. Par sa musique et son talent, elle aura transcendé les générations.



Merci pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement. pic.twitter.com/KyGsWLaBHw