Любимката на френското кино: Животът на Джейн Бъркин и пътят ѝ към върха

Д жейн Бъркин, британската певица и актриса, която намери слава във Франция, почина на 76-годишна възраст, съобщи в неделя филиалът на CNN BFMTV, позовавайки се на свои източници.

Биркин прекарва почти шест десетилетия в светлината на прожекторите в приемната си родина, в която се премества едва 20-годишна и без да знае френски език. Тя беше с обич смятана за любимата "англосаксонка" на Франция.

Възходът на Биркин към славата започва малко след пристигането ѝ в Париж, когато се влюбва във френския актьор и певец Серж Генсбур. Двамата бързо стават обект на широко обществено очарование, като Гейнсбур е с близо 20 години по-възрастен от Биркин. Двойката често си сътрудничи в професионален план, като запомнящо се е съвместното им изпълнение на "Je t'aime... moi non plus" - зноен дует, заради чийто недвусмислен текст песента е забранена в няколко държави.

"Защото въплъщаваше свободата, защото пееше най-красивите думи на нашия език, Джейн Бъркин беше френска икона", написа президентът Еманюел Макрон в Twitter малко след като се появи новината за смъртта ѝ.

Докато връзката ѝ с Гейнсбърг направи Биркин известна, тя бързо се превърна в самостоятелна звезда и модна звезда във Франция, въпреки че беше британка.

Тя е вдъхновението за известната чанта Birkin на френската луксозна къща Hermes.

"Мама представлява един много парижки стил, което е смешно, защото тя не е", казва дъщеря ѝ Лу Дойон през 2017 г. пред CNN.

Причината за смъртта на Биркин все още не е известна, но през последните години тя е била в лошо здравословно състояние, а през 2021 г. е получила инсулт. Присъствието ѝ на премиерата на документалния филм "Джейн от Шарлот", посветен на връзката на Бъркин с дъщеря ѝ Шарлот, беше една от последните публични изяви на звездата преди смъртта ѝ.

Любимка на френското кино

Джейн Бъркин е родена в Лондон през 1946 г. Тя се омъжва за легендарния британски композитор Джон Бари през 1965 г., въпреки че съюзът не просъществува дълго. Биркин казва, че това е бил "наистина нещастен брак" и двамата се разделят скоро след това.

През 1968 г. Биркин заминава за Париж, за да работи по филма "Slogan", където се запознава с Гейнсбърг. Той пише "Je t'aime... moi non plus" за Биркин и песента става международен хит през същата година.

Биркин се превръща в любимка на френското кино, участва в над 70 филма и работи с някои от най-уважаваните френски режисьори, сред които Жан-Люк Годар, Агнес Варда и Бертран Таверние. Участва в забележителни филми като Blow Up (1966 г.), La Piscine (Басейнът) през 1969 г. и Death on the Nile (1978 г.).

Бурната връзка на Генсбур и Биркин приключва през 1981 г., но след раздялата двамата остават в добри отношения и продължават да си сътрудничат по артистични проекти.

Биркин получава първата си номинация за "Сезар", френския еквивалент на "Оскар"-ите, през 1985 г. за участието си във филма "Пиратката" на френския режисьор Жак Дойон, от когото има дъщеря.

Успява да направи и богата кариера в света на музиката, като издава няколко плочи на френски език. Последният ѝ албум "Oh! Pardon tu dormais", издаден през 2020 г., разглежда една от големите трагедии в живота ѝ: смъртта на първата ѝ дъщеря Кейт.

Чантата Birkin

Въпреки че Биркин продължава да пее, да се радва на успех като актриса и остава изключително успешен модел в продължение на много години, именно участието ѝ в създаването на чантата Birkin - един от най-устойчивите и емблематични аксесоари в модата - я превръща в известното име, което е днес.

Jane Birkin with her Birkin Bag, as God intended them to be used 👜



We should love and treasure our items but most importantly USE them, don’t save it for a special occasion 🕊️ pic.twitter.com/rr9oAgbL7I