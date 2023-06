Без дейности на открито и с маски: Опасно мръсен въздух в САЩ след пожарите в Канада

Б лизо една трета от американците са застрашени от замърсен въздух заради дима от нестихващите вече дълго време големи горски пожари в съседна Канада, носещ се към Средния Запад и източните части на САЩ и създаващ на места нездравословни, а понякога и опасни условия за хората, предаде Ройтерс.

LIVE UPDATES: Millions face extreme weather across the U.S.



• Chicago had the worst air quality in the world early Thursday, IQAir says

• Around 127 million people are under air quality alerts

• Dangerous heat continues to expand through the South https://t.co/rxFUaXxqwS — NBC News (@NBCNews) June 29, 2023

До полунощ е в сила предупреждение за замърсен въздух за обширен пояс от територията на Съединените щати, простиращ се от Уисконсин и Северен Илинойс, минаващ през Мичиган и стигащ до Ню Йорк и Източното крайбрежие, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ.

Над 100 милиона американци са призовани да ограничат дейностите си на открито и, ако е нужно, да носят маска - например в случай че страдат от белодробни и респираторни заболявания. На децата и възрастните се препоръчва да ограничат и дори да избягват физическите натоварвания.

Chicago had the worst air quality in the world Tuesday as wildfire smoke from Quebec, Canada, seeps into the Midwest. https://t.co/fYkAOuvtkB — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 27, 2023

Хората, живеещи в големи градове в САЩ като Ню Йорк, Чикаго и Филаделфия е възможно през целия ден да бъдат свидетели на гледки като потъмняло небе и да усещат миризма на обгоряла дървесина.

„Вземете предпазни мерки през днешния ден. Ако страдате от здравословни проблеми, включително респираторни заболявания като астма, ограничете престоя си на открито“, написа в "Туитър" кметът на Ню Йорк Ерик Адамс.

Chicago has the worst air quality in the country right now. Canadian wildfire smoke is blowing into the region, making air quality unhealthy for all groups. PM2.5 is dominant pollutant, PM2.5 is able to pass the bloodstream where it can get transported to multiple organs! pic.twitter.com/uF05Xnioyq — Planet Chicago (@Planet_Chicago) June 27, 2023

Днес сутринта небето над Чикаго беше потъмняло за трети пореден ден. Качеството на въздуха в третия по големина град на САЩ е „нездравословно“ и през днешния ден той ще бъде градът с най-замърсеният въздух в целия свят според платформата „Ай Кю ер“ (IQAir), която следи замърсяването на въздуха по света и изготвя индекс въз основа на данните си.

„Качеството на въздуха в Чикаго е ужасно и имам ужасна мигрена заради него. Днес съм по-добре, защото съм пуснал своя верен пречиствател на въздух да работи на максимална степен“, пише потребител на Туитър с име „Скаар“.

Catastrophic Canadian wildfires, burning for weeks, continue to burn and spread, a result of ever-worsening global threat of climate change to Earth



Meanwhile, news of a lost submersible, and sad loss of 5 lives, has been covered daily and at lengthpic.twitter.com/vwUfRzKcTF https://t.co/ccHb3vPRtS — Prof Ray Wills👋 (@ProfRayWills) June 23, 2023

Предупрежденията за опасно мръсния въздух бяха издадени заради задимяването, носещо се от съседна Канада, която се бори с най-тежкото в историята си начало на сезона на горските пожари.

Район с площ от 8 милиона хектара, по-голям от американския щат Западна Вирджиния, вече е изпепелен. По данни към вчерашния ден е имало 477 активни огнища, от които около половината са вън от контрол. Фронтът на пожарите се простира от тихоокеанското до атлантическото крайбрежие на Канада.

Americans are being poisoned under the pretence of Canadian Wild Fires. pic.twitter.com/CRlN97kI9o — Concerned Citizen (@cotupacs) June 29, 2023

И докато в Средния Запад и по Източното крайбрежие са загрижени за качеството на въздуха, южните щати на САЩ отново са в плен на сериозни летни жеги, които ще продължат както днес през целия ден, така и през дългия празничен уикенд за Четвърти юли.

Усещаната температура на въздуха се очаква да се повиши до 38 градуса, а на някои места и до 46 градуса. Метеорологичната служба прикани хората да стоят на места с климатици и да пият много вода.

