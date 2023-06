"Код Марун": Мъгла и дим над Вашингтон

Д имът от канадските горски пожари отново обви американските градове в отровна мъгла. Това доведе до забавяне на полетите и прекъсване на събитията на открито, което президентът Джо Байдън нарече "ярко напомняне" за изменението на климата.

Гъстата мъгла надвисна над столицата Вашингтон, като в някои части на средноатлантическия регион се достигна до "код марун" - най-високата категория на индекса за качество на въздуха (AQI), сигнализиращ за опасни условия.

Това надмина някои от най-замърсените градове в света в Южна Азия и Китай, което накара много жители да носят маски, за да защитят здравето си. Независимо че условията се подобряват, не се очаква да се нормализират преди уикенда.

Повече от 111 милиона души в САЩ живеят под тревога за качеството на въздуха заради пожарите, съобщи Агенцията за опазване на околната среда.

