"Апокалиптична" сцена: Ню Йорк е под "токсичен смог" заради пожарите в Канада

Н ю Йорк продължава да се задушава под гъст облак от "марсиански" смог - жителите са призовани да останат на закрито, тъй като токсичните частици покриват града. Оранжевата мъгла блокира голяма част от Ню Йорк и превръща силуета на Манхатън в "апокалиптична" сцена. Жителите на Ню Йорк заявиха, че мъглата, която се носи от горските пожари в Канада, "прилича на нещо от Марс".

US East Coast blanketed in eerie veil of smoke from Canada fires



The US National Weather Service issued air quality alerts for virtually the entire Atlantic seaboard.#CanadaWildFires #AirQualityhttps://t.co/APY6oSunKG — The Times Of India (@timesofindia) June 8, 2023

Властите също така призовават хората да останат вкъщи и да носят маска, ако им се налага да излязат навън - мнозина казаха също, че смогът "затруднява дишането".

Червеният код за качеството на въздуха беше удължен и е в сила за трети ден, тъй като прогнозите показват, че опушените ветрове продължават да изтласкват "опасния" въздух на юг. Забележително видео е запечатало бързото намаляване на видимостта в Ню Йорк.

Източник: БТА

На кадрите, споделени от Националната метеорологична служба в Twitter, се вижда, че в 11 ч. сутринта (местно време) панорамата е ясна, но към 14 ч. димът се е сгъстил и е превърнал небостъргачите в мъгливо оранжево петно. От метеорологичната служба описват сцената като "почти невероятна".

Not a great deal of air quality improvement is anticipated tomorrow as smoke from wildfires in eastern Canada continues to filter southward.

Visit https://t.co/CVx9g8Hm1q for details. pic.twitter.com/Op0shyhAZ1 — National Weather Service (@NWS) June 7, 2023

Според кмета Ерик Адамс замърсяването на въздуха е достигнало "опасно" ниво, което е най-лошото от 60-те години на миналия век.

Гъстата и опасна мъгла, причинена от горските пожари в Квебек и Нова Скотия, обхвана САЩ и Канада, засягайки милиони хора, тъй като замърсяването на въздуха достигна рекордни нива.

Повече от 400 пожара, горящи в Канада, са довели до разселването на 20 000 души.

Тази ситуация наруши ежедневието, като хората избягват дейности на открито, полетите закъсняват, а носенето на маски и работата от разстояние се възобновяват.

Съществуват опасения относно последиците за здравето от продължителното излагане на толкова лошо качество на въздуха.

Властите в източната част на САЩ отново предупредиха жителите да останат вкъщи и да ограничат или да избягват дейности на открито, като за трети пореден ден удължиха предупрежденията за "червен код" за качеството на въздуха на някои места, тъй като според прогнозите ветровете продължават да изтласкват на юг пълния с дим въздух.

Федералните власти спряха някои полети в сряда за нюйоркското летище "Ла Гуардия" и забавиха полетите за Нюарк и Филаделфия, тъй като димът ограничаваше видимостта.

Мачовете на "Янкис" и "Филис" от Мейджър лигата по бейзбол бяха отложени.

На Бродуей спектаклите "Хамилтън" и "Камелот" бяха отменени, а звездата от "Прима Фаси" Джоди Комер напусна шоуто след 10 минути заради затруднено дишане. Представлението започна отново с дубльорка, съобщиха публицистите на спектакъла.

New York City still smothered in 'toxic smog' as air pollution hits record https://t.co/f9SDnlgS0n — Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) June 8, 2023

В предградията на Филаделфия властите създадоха спешен приют, за да могат хората, живеещи навън, да се спасят от мъглата.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви, че щатът предоставя един милион маски N95 - такива, каквито бяха разпространени в разгара на пандемията COVID-19 - в щатските учреждения, включително 400 000 в Ню Йорк. Тя също така призова жителите да останат на място.

"Не е нужно да излизате и да се разхождате. Не е нужно да бутате бебето в количката", каза г-жа Хочул в сряда вечерта. "Това не е безопасно време за това."

Длъжностни лица заявиха в сряда, че в Ню Йорк все още не се наблюдава увеличение на броя на повикванията на 911, свързани с дихателни проблеми и сърдечни пристъпи.

Повече от 400 пожара, горящи на територията на Канада, са довели до разселването на 20 000 души. САЩ са изпратили повече от 600 пожарникари и оборудване в Канада. Други държави също помагат.

В сряда канадският министър-председател Джъстин Трюдо разговаря по телефона с президента Джо Байдън.

От канцеларията на г-н Трюдо съобщиха, че той е благодарил на Байдън за подкрепата и че двамата лидери "са признали необходимостта да работят заедно за справяне с опустошителните последици от изменението на климата".

Канадски официални лица твърдят, че това се очертава да бъде най-лошият сезон на горските пожари в страната досега. Той е започнал рано на по-суха от обичайното почва и бързо се е ускорил.

Димът от пламъците прониква в САЩ още от миналия месец, но се засили с последните пожари в Квебек, където около 100 пожара се считат за излезли от контрол в сряда.

"Мога да усетя вкуса на въздуха", каза д-р Кен Щрумпф в публикация във Facebook от Сиракуза, Ню Йорк, където небето прие колоритния прякор на местния университет: Оранжево.

The George Washington Bridge, Manhattan, New York––clouded in toxic orange smog from Canada's wildfires



10,000 residents have been evacuated in Quebec as 400+ raging wildfires burn out of control throughout Quebec and Ontario, Canada.



The air quality index reached 353 this… pic.twitter.com/56TBthKWL6 — JP (@creatingpages) June 7, 2023

В канадската столица Отава димът беше толкова гъст, че офис кулите от другата страна на река Отава едва се виждаха.

През настоящия сезон на горските пожари Канада е станала свидетел на унищожаването на над 8,7 млн. акра вследствие на пожари.

Междувременно лидери от различни сфери, включително политиката, развлеченията и активизма, отправиха предупреждения относно настоящия дим от горските пожари, обхванал източното крайбрежие, като подчертаха, че той е ясен признак за климатичната криза.

🗽This is what #NewYork looks like now.

The city smothered in toxic red smog. Air quality getting worse after smoke from uncontrolled Canadian wildfires blankets city.



More than 100 million people across America’s northeast, and extending west to Chicago and south to Atlanta,… pic.twitter.com/EGIR7smsMh — KyivPost (@KyivPost) June 8, 2023

Конгресменката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес се включи в Twitter, за да подчертае липсата на готовност за климатичната криза, като посочи дима и неотдавнашните екстремни температури в Пуерто Рико.

Тя заяви: "Трябва да се повтори колко неподготвени сме за климатичната криза. Трябва да адаптираме хранителните си системи, енергийните мрежи, инфраструктурата, здравеопазването и т.н. възможно най-скоро, за да се подготвим за това, което предстои, и да наваксаме с това, което вече е тук."

Бърни Сандърс повтори тези опасения, като подчерта, че 98 милиона души на Източното крайбрежие в момента са под тревога за качеството на въздуха заради канадските пожари и че Ню Йорк е преживял най-лошото качество на въздуха в света.