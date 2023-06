Екотерористи ли са причината за огромните пожари в Канада

П рез последните седмици поредица от сериозни горски пожари в Канада се превърна в световна тема, придружена от снимки на мрачни пейзажи в оранжев цвят. Пожарите влошиха качеството на въздуха в цялата страна и в съседните САЩ и наложиха евакуацията на десетки хиляди хора. Вече са изгорели повече от 4 милиона хектара (10 милиона акра), което може да се превърне в най-тежкия сезон на горските пожари в страната. Каква е причината за тези пожари обаче?

Някои канадски политици побързаха да свържат бедствието с глобалното затопляне. В Twitter министър-председателят Джъстин Трюдо написа, че "все повече и повече такива пожари" се наблюдават заради изменението на климата. Канадският министър на околната среда и климата написа в Туитър, че те "ни напомнят, че въглеродното замърсяване носи цена на нашето общество, тъй като ускорява изменението на климата". Премиерът на Онтарио Дъг Форд, който се опита да отмени редица политики в областта на климата, обаче отказа да направи тази връзка.

Съществува ясна връзка между изменението на климата и броя и тежестта на горските пожари в световен мащаб. Приписването на конкретен пожар или серия от пожари на изменението на климата обаче е по-трудно.

Ключов показател за риска от горски пожари, който се следи от учените, е "дефицитът на парното налягане" (ДПН), който измерва доколко атмосферата може да извлича влагата от растенията. Колкото по-висок е дефицитът, толкова по-голяма е вероятността дърветата и другата растителност да се запалят.

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H