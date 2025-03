ООН е дълбоко обезпокоена от фундаменталната промяна в посоката на САЩ

П резидентът Доналд Тръмп налага „фундаментална промяна“ в посоката на развитие на Съединените щати, което е „дълбоко обезпокоително“ за ръководителя на ООН по правата на човека.

Днес Фолкер Тюрк отправи безпрецедентна критика към новата администрация.

В традиционното си обръщение към Съвета по правата на човека, в което подробно анализира ситуацията в света, Тюрк също така изрази съжаление за „контрола и влиянието“, упражнявани от „неизбрани технологични олигарси“, предаде АФП.

В Съединените щати, подчерта върховният комисар, „в продължение на много десетилетия сме се радвали на двупартийна подкрепа по въпросите на правата на човека“, но „сега съм дълбоко обезпокоен от фундаменталната промяна в посоката, която се извършва на национално и международно равнище“.

Без да назовава името на президента на САЩ, Фолкер Тюрк посочи, че е „парадоксално, но политиките, предназначени да защитават хората от дискриминация, сега се определят като дискриминационни“, а „напредъкът в областта на равенството между половете се заличава“, в разгара на офанзивата на Доналд Тръмп срещу политиките за „DEI“ (разнообразие, равенство, приобщаване).

