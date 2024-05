ООН със сериозно предупреждение

Х уманитарни организации на ООН предупредиха днес за предстоящ глад в Судан, предаде ДПА.

„Времето изтича за милиони жители на Судан, които са изложени на риск от глад, изгонени от земите си, живеещи под бомбардировки и откъснати от хуманитарна помощ“, казват организациите в общо изявление. В него се допълва, че и двете страни в разразилия се миналата година в страната конфликт пречат на хуманитарната помощ да стига до хората.

With the Sudan conflict now in its second year, 18 million people are "acutely hungry" and "famine is quickly closing in on millions of people in Darfur, Kordofan, Aj Jazirah and Khartoum," the UN warnshttps://t.co/IqUBuJDS5O