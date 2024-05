По силата на ново споразумение: Камиони с хуманитарна помощ започнаха да преминават в Газа

К амиони с хуманитарна помощ започнаха да преминават днес от Южен Израел в ивицата Газа по силата на ново споразумение за минаване през граничния пункт "Рафах" с Египет, след като по-рано този месец израелските сили превзеха палестинската страна на пункта, предаде Асошиейтед прес. Остава обаче неясно дали хуманитарните организации имат достъп до помощите заради продължаващите сражения в региона.

Кайро отказва да отвори египетската страна на "Рафах", докато контролът над пункта от страната на Газа не бъде върнат обратно на палестинците. Египет се съгласи временно да позволи преминаването през израелския граничен пункт "Керем Шалом" след призив за това от страна на американския президент Джо Байдън и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

Humanitarian aid to Gaza from Egypt has resumed through the Israeli-controlled Kerem Shalom crossing. But aid agencies say fighting may make it dangerous to access the supplies. https://t.co/m5mTQLaCPe

Преминаването през пункта обаче е до голяма степен невъзможно заради военната офанзива на Израел в близкия град Рафах. Израел казва, че е позволил на стотици камиони да преминат в ивицата, но агенции на ООН твърдят, че често е прекалено опасно да приемат помощите от другата страна.

Халед Зайед, ръководител на египетския Червен полумесец на Синайския полуостров, който се грижи за доставката на помощи от египетската страна на пропускателния пункт "Рафах", заяви пред Асошиейтед прес, че за днес е планирано да бъдат изпратени 200 камиона с помощи и четири камиона с гориво до "Керем Шалом". Все още не е ясно дали ООН е успяла да получи помощта от страната на Газа.

Half of all people in #Gaza are at risk of imminent famine, including an estimated 15,000 pregnant women.



This is incomprehensible, and entirely avoidable.



When the doors to aid are closed, the gates to starvation are opened.



They need humanitarian aid and a #CeasefireNow pic.twitter.com/VgSSkuu177