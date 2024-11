ООН: Израел удари ливанско-сирийски граничен пункт

И зраелската армия е подновила ударите си по ливанско-сирийски граничен пункт, съобщи Върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди, цитиран от ДПА. "Нов израелски въздушен удар е нанесен на граничния пункт Джусие, откъдето много ливанци и сирийци преминават от Ливан в Сирия", написа Гранди в социалната мрежа "Екс". Той посочи, че са поразени и хуманитарни обекти.

"Дори бягството (и грижата за тези, които бягат) стават трудна и опасна задача, тъй като войната продължава да се разраства", предупреди Гранди.

Израелската армия засега не е коментирала случая.

Israeli warplanes destroyed a bridge near Akroum on the Lebanon-Syria border. pic.twitter.com/VbirHAC3Hn