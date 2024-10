Очаква ви "брутален отговор": Иран се закани на Израел

И ран предупреди днес, че ще даде „брутален отговор“ на израелското нападение срещу ирански военни обекти в събота, като подчерта, че Израел „ще съжалява“ за това, предаде Франс прес.

„Скорошното действие на ционисткия режим, който атакува части от нашата страна, беше отчаян акт и Ислямска република Иран ще му отговори по брутален начин, който ще накара Израел да съжалява“, каза Мохамад Голпаягани, високопоставен съветник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, цитиран от местната новинарска агенция Тасним.

Той похвали иранската противовъздушна отбрана за това, че е „предотвратила навлизането на изтребителите на ционисткия режим в страната“, и каза, че щетите, причинени от ударите, „са минимални“.

BREAKING: 🇮🇱🇮🇷 Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the U.S. presidential election - Axios



