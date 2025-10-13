Свят

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

13 октомври 2025, 14:50
Последните мигове на Даян Кийтън - разкрити в шокиращо обаждане на телефон 911

Последните мигове на Даян Кийтън - разкрити в шокиращо обаждане на телефон 911

"Хамас" предаде 13 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство
Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна
Тръмп: Войната в Газа приключи

Тръмп: Войната в Газа приключи
Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция
„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни
Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)
Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Н осителката на „Оскар“ Даян Кийтън, която почина на 79-годишна възраст, оставя след себе си впечатляващо богатство — нетно състояние от 100 милиона долара.

Легендарната актриса, позната с емблематични роли в трилогията „Кръстникът“, комедиите „Бащата на булката“ и неговото продължение, както и в култовия „Клуб на първите съпруги“, беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти. Кийтън се специализираше в реставрацията на исторически домове и беше известна със своя изтънчен усет към архитектурата и дизайна.

Тя имаше дълбока любов към испанския колониален стил, мисионния възрожденски и модерния дизайн от средата на ХХ век. Според Celebrity Net Worth, някои от имотите ѝ бяха продадени на други знаменитости. Сред тях е 100-годишно имение, което Кийтън купува през 2007 г. за 8,1 милиона долара и три години по-късно продава на продуцента на „Американска история на ужасите“ Райън Мърфи за 10 милиона долара.

През 2002 г. звездата от „Ани Хол“ придобива дом в Бел Еър за неразкрита сума. След пълна реставрация продава имота през 2005 г. на технологичен директор за впечатляващите 16,5 милиона долара.

Друг знаков проект на Кийтън е къща в Лагуна Бийч, закупена през 2002 г. за 7,5 милиона долара. След щателна реновация тя я продава само две години по-късно за 12,75 милиона. В Пасифик Палисейдс актрисата също купува, обновява и препродава имот с печалба от над милион долара.

През 2017 г. Кийтън издава книгата за интериорен дизайн „Къщата, която Pinterest построи“, описвана едновременно като „стилно ръководство“ и „вдъхновяващ том“.

Самата тя споделя, че идеята за нейния мечтан дом се ражда след съвет от режисьорката на „Не някой като теб“ (Something’s Gotta Give) — Нанси Майърс. „Ако искате да изследвате. Ако обичате да виждате. Ако търсите да търсите, тази книга е пример за дом, създаден от даровете на пристрастяващите копнежи на други хора за перфектния дом, с перфектния пейзаж и перфектния интериор“, пише Кийтън.

В кадри: Животът и усмивката на неповторимата Даян Кийтън
24 снимки
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън

Причината за смъртта на актрисата все още не е оповестена, но мнозина припомнят един зловещ знак — през март тя обяви своя „дом на мечтите“ в Лос Анджелис за продажба на стойност 29 милиона долара. По-рано тя бе заявила, че планира да живее там до края на живота си.

Източник: Page Six    
Даян Кийтън Актриса Холивуд Недвижими имоти Инвеститор Реставрация на домове Богатство
Последвайте ни

По темата

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 19 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 21 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 17 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 19 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

България Преди 34 минути

След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Свят Преди 44 минути

„Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни...Честита годишнина, скъпи Бил"

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Свят Преди 1 час

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

Свят Преди 1 час

Автобусът се е преобърнал в планински участък на магистрала N1 в провинция Лимпопо

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Свят Преди 1 час

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Свят Преди 1 час

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

България Преди 1 час

25-годишният, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Любопитно Преди 1 час

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

България Преди 1 час

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи Божидар Божанов

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Любопитно Преди 1 час

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Защо няма Нобелова награда за математика

Защо няма Нобелова награда за математика

Любопитно Преди 1 час

Разбирането на причината, поради която няма Нобелова награда за математика, изисква поглед към историята

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване

<p>Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа</p>

Израел: Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Свят Преди 2 часа

По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници

<p>Трима учени си поделят Нобеловата награда за икономика</p>

Нобелова награда за икономика - трима отличени за устойчив растеж

Свят Преди 2 часа

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл

<p>Какво се случва с икономиката на Русия</p>

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Свят Преди 2 часа

Икономиката на Русия е изправена пред сериозни проблеми, но това едва ли ще доведе до скорошно прекратяване на войната в Украйна, коментират експерти

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

България Преди 2 часа

Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в болница

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Отиде си Манчестър Юнайтед от Свищов

Gong.bg

Левски обяви седмичната си програма

Gong.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

ИТН оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс

Nova.bg