Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Н осителката на „Оскар“ Даян Кийтън, която почина на 79-годишна възраст, оставя след себе си впечатляващо богатство — нетно състояние от 100 милиона долара.

Легендарната актриса, позната с емблематични роли в трилогията „Кръстникът“, комедиите „Бащата на булката“ и неговото продължение, както и в култовия „Клуб на първите съпруги“, беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти. Кийтън се специализираше в реставрацията на исторически домове и беше известна със своя изтънчен усет към архитектурата и дизайна.

The massive fortune Diane Keaton leaves behind after her death at 79 https://t.co/he0dhaMzFf pic.twitter.com/yTKSiiImvT — Page Six (@PageSix) October 12, 2025

Тя имаше дълбока любов към испанския колониален стил, мисионния възрожденски и модерния дизайн от средата на ХХ век. Според Celebrity Net Worth, някои от имотите ѝ бяха продадени на други знаменитости. Сред тях е 100-годишно имение, което Кийтън купува през 2007 г. за 8,1 милиона долара и три години по-късно продава на продуцента на „Американска история на ужасите“ Райън Мърфи за 10 милиона долара.

През 2002 г. звездата от „Ани Хол“ придобива дом в Бел Еър за неразкрита сума. След пълна реставрация продава имота през 2005 г. на технологичен директор за впечатляващите 16,5 милиона долара.

Друг знаков проект на Кийтън е къща в Лагуна Бийч, закупена през 2002 г. за 7,5 милиона долара. След щателна реновация тя я продава само две години по-късно за 12,75 милиона. В Пасифик Палисейдс актрисата също купува, обновява и препродава имот с печалба от над милион долара.

През 2017 г. Кийтън издава книгата за интериорен дизайн „Къщата, която Pinterest построи“, описвана едновременно като „стилно ръководство“ и „вдъхновяващ том“.

Diane Keaton's reclusive final months: How legendary actress retreated from public life and stunned friends by putting the 'dream home' she swore she'd never leave on the market - before leaving behind an astonishing $100 million fortune https://t.co/dXZIE9rYza — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2025

Самата тя споделя, че идеята за нейния мечтан дом се ражда след съвет от режисьорката на „Не някой като теб“ (Something’s Gotta Give) — Нанси Майърс. „Ако искате да изследвате. Ако обичате да виждате. Ако търсите да търсите, тази книга е пример за дом, създаден от даровете на пристрастяващите копнежи на други хора за перфектния дом, с перфектния пейзаж и перфектния интериор“, пише Кийтън.

Причината за смъртта на актрисата все още не е оповестена, но мнозина припомнят един зловещ знак — през март тя обяви своя „дом на мечтите“ в Лос Анджелис за продажба на стойност 29 милиона долара. По-рано тя бе заявила, че планира да живее там до края на живота си.