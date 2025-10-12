„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Д аян Кийтън, която почина в събота, 11 октомври, на 79 години в Калифорния, е била „уникална“, споделя неин близък приятел пред PEOPLE .

„Тя живя точно както искаше - по свои собствени правила, заобиколена от хората и нещата, които наистина обичаше.“

„Да бъде в светлината на прожекторите не беше важно за нея,“ продължава източникът, добавяйки, че актрисата обичала дома си и своя любим голдън ретрийвър на име Реджи. Кучето на Кийтън се появява и в последната ѝ публикация в Instagram, споделена през април по повод Националния ден на домашните любимци.

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън

„Даян винаги имаше силно усещане за това коя е и как иска да живее,“ казва нейният приятел, филмов продуцент.

„През последните няколко години тя поддържаше тесен кръг и това ѝ харесваше. Беше забавна чак до края и имаше този необикновен начин да превръща дори обикновените моменти в нещо специално. Такава просто беше тя.“

Източник: Getty Images

Бет Мидлър, която игра заедно с Кийтън във филма Клуб първи съпруги, също отдаде почит на своята колежка и приятелка:

„Тя беше невероятно забавна, напълно оригинална и напълно лишена от преструвки или от каквато и да е конкурентност, която човек би очаквал от такава звезда,“ написа Мидлър.

„Това, което виждахте, беше истинската тя… ох, ла ла!“

Списанието PEOPLE потвърждава, че Даян Кийтън е починала на 79 години в Калифорния.

„Няма налични допълнителни подробности към този момент, а семейството ѝ е поискало уединение в този момент на голяма тъга,“ заявява говорител на актрисата.

Източник: Getty Images

Кийтън става известна през 70-те години благодарение на ролите си в първите два филма от поредицата Кръстникът на Франсис Форд Копола и благодарение на сътрудничеството ѝ с Уди Алън. Нейното изпълнение в ролята на Ани Хол (1977) ѝ носи „Оскар“ за най-добра актриса и я утвърждава като модна икона както на екрана, така и извън него.

Кийтън често работи и със сценаристката и режисьорка Нанси Майърс. Двете си сътрудничат за първи път през 1987 г. във филма "Бейби-бум", след това отново през 1991 г. в римейка на "Бащата на булката", продължението му от 1995 г., хита "Невъзможно твой" (2003) и накрая - в краткия филм на Netflix от 2020 г. Father of the Pride Part 3(ish).

Източник: Getty Images

През 2024 г. Кийтън се появява за последен път на големия екран във филмите Arthur’s Whisky и Summer Camp.

Тя оставя след себе си двете си деца - Декстър Кийтън, на 29 години, и Дюк Кийтън, на 25 години.