Свят

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Тя живя точно така, както искаше,“ казва източник пред списание PEOPLE

12 октомври 2025, 11:39
Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)
Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)
Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове
Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител
Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир
Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа
Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Д аян Кийтън, която почина в събота, 11 октомври, на 79 години в Калифорния, е била „уникална“, споделя неин близък приятел пред PEOPLE.

„Тя живя точно както искаше - по свои собствени правила, заобиколена от хората и нещата, които наистина обичаше.“

„Да бъде в светлината на прожекторите не беше важно за нея,“ продължава източникът, добавяйки, че актрисата обичала дома си и своя любим голдън ретрийвър на име Реджи. Кучето на Кийтън се появява и в последната ѝ публикация в Instagram, споделена през април по повод Националния ден на домашните любимци.

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън

„Даян винаги имаше силно усещане за това коя е и как иска да живее,“ казва нейният приятел, филмов продуцент.

„През последните няколко години тя поддържаше тесен кръг и това ѝ харесваше. Беше забавна чак до края и имаше този необикновен начин да превръща дори обикновените моменти в нещо специално. Такава просто беше тя.“

Източник: Getty Images

Бет Мидлър, която игра заедно с Кийтън във филма Клуб първи съпруги, също отдаде почит на своята колежка и приятелка:

„Тя беше невероятно забавна, напълно оригинална и напълно лишена от преструвки или от каквато и да е конкурентност, която човек би очаквал от такава звезда,“ написа Мидлър.

„Това, което виждахте, беше истинската тя… ох, ла ла!“

Списанието PEOPLE потвърждава, че Даян Кийтън е починала на 79 години в Калифорния.

„Няма налични допълнителни подробности към този момент, а семейството ѝ е поискало уединение в този момент на голяма тъга,“ заявява говорител на актрисата.

Източник: Getty Images

Кийтън става известна през 70-те години благодарение на ролите си в първите два филма от поредицата Кръстникът на Франсис Форд Копола и благодарение на сътрудничеството ѝ с Уди Алън. Нейното изпълнение в ролята на Ани Хол (1977) ѝ носи „Оскар“ за най-добра актриса и я утвърждава като модна икона както на екрана, така и извън него.

Кийтън често работи и със сценаристката и режисьорка Нанси Майърс. Двете си сътрудничат за първи път през 1987 г. във филма "Бейби-бум", след това отново през 1991 г. в римейка на "Бащата на булката", продължението му от 1995 г., хита "Невъзможно твой" (2003) и накрая - в краткия филм на Netflix от 2020 г. Father of the Pride Part 3(ish).

Източник: Getty Images

През 2024 г. Кийтън се появява за последен път на големия екран във филмите Arthur’s Whisky и Summer Camp.

Тя оставя след себе си двете си деца - Декстър Кийтън, на 29 години, и Дюк Кийтън, на 25 години.

Вижте кадри от живота на легендарната Даян Кийтън в нашата ГАЛЕРИЯ.

В кадри: Животът и усмивката на неповторимата Даян Кийтън
24 снимки
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън Актриса Смърт Холивуд Филми Ани Хол Кръстникът Оскар Модна икона Личен живот
Последвайте ни
Внимание! Спират движението по АМ „Тракия“ към София 4 пъти следобед: вижте часовете

Внимание! Спират движението по АМ „Тракия“ към София 4 пъти следобед: вижте часовете

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, чувствам се дебела. Кажи нещо мило! – Имаш прекрасно зрение...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейти Пети и Джъстин Трюдо

Новата двойка, за която всички говорят: Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 14 минути

Двамата наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

Свят Преди 56 минути

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната

Откраднатото жито на Украйна

Откраднатото жито на Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинските земеделци се чувстват окрадени и настояват за по-голям натиск върху Русия

Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Любопитно Преди 2 часа

Често казваме „Искам да променя всичко“, но когато се появи реална възможност, започваме да се съмняваме

Заплатите в държавния сектор изпреварват тези в частния в 226 общини

Заплатите в държавния сектор изпреварват тези в частния в 226 общини

България Преди 3 часа

Държавата става най-голям работодател и блокира растежа на регионите

Християн Мицкоски

Мицкоски постави условия: Права за македонците в България, после ЕС

България Преди 3 часа

Мицкоски говори в Прилеп, където РСМ чества Деня на народното въстание

Михаела Василева

Инфлуенсърката Михаела шокиращо напусна Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Тя не получи най-нисък вот от зрителите, а взе решение да напусне Къщата по собствено желание

Президентът на Камерун Пол Бия и първата дама - шармантната му съпруга Шантал Бия на единствения митинг на държавния глава преди изборите

Пол Бия - президентът на 92 г., който се готви за осми мандат

Свят Преди 4 часа

Най-възрастният действащ държавен глава в света управлява Камерун вече 43 години

Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

Свят Преди 4 часа

Според Министерството на търговията на Китай действията на САЩ през последните месеци „сериозно увреждат интересите на Китай“

Пазарджик на избори - търсят се 41 общински съветници

Пазарджик на избори - търсят се 41 общински съветници

България Преди 5 часа

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата

Фатална катастрофа край Благоевград: 21-годишен мъж почина

Фатална катастрофа край Благоевград: 21-годишен мъж почина

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал около 18:40 ч. в събота в района на разклона за селата Бучино и Бело поле

Карлос Насар

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

България Преди 5 часа

Българската звезда във вдигането на тежести беше посрещнат от близките си и фенове, сред които и много деца

Днес е празник на доброто сърце, кой празнува имен ден

Днес е празник на доброто сърце, кой празнува имен ден

България Преди 5 часа

Четвърта Неделя след Въздвижение – време за размисъл, молитва и благословение

Маргарет Тачър

12 октомври: Атентатът, който шокира света, но не и Желязната лейди

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Бурен вятър и 20 градуса в неделя, кога ще застудее пак

Бурен вятър и 20 градуса в неделя, кога ще застудее пак

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Свят Преди 13 часа

Входният билет от 5 евро няма да важи за сицилианците

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg
1

Ще поскъпне ли виното

sinoptik.bg

Как да спрем и успокоим отрицателните мисловни спирали

Edna.bg

Как се прави рачел (ръководство за начинаещи)

Edna.bg

Кенийци триумфираха на Софийския маратон

Gong.bg

Сестри Стоеви триумфираха с титлата на турнира по бадминтон в Истанбул

Gong.bg

Надежда Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно

Nova.bg

Великобритания забранява бездънните чаши с безалкохолни

Nova.bg