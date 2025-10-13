Свят

Последните мигове на Даян Кийтън - разкрити в шокиращо обаждане на телефон 911

Семейството на носителката на „Оскар“ е запазило в тайна последните ѝ месеци, докато близки приятели описват внезапното влошаване на здравето ѝ

13 октомври 2025, 11:24

И злизат нови подробности около смъртта на Даян Кийтън, съобщава FOX News.

Според аудиозапис от обаждане на телефон 911, получен от TMZ, диспечер е съобщил за „паднал човек“ в ранните часове на съботната сутрин.

„Спасителен екип 19, паднал човек“, казал диспечерът на 11 октомври, след което посочил адреса на актрисата. Според информацията Кийтън е била транспортирана в местна болница от пожарната служба на Лос Анджелис.

Семейството ѝ потвърдило пред списание People, че актрисата е починала на 79-годишна възраст.

Близък приятел на холивудската легенда споделил, че здравето ѝ се е влошило много бързо.

„Тя се влоши изключително внезапно, което беше съкрушително за всички, които я обичаха“, казал приятелят.

„Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и жизненост.“

„През последните си месеци беше заобиколена само от най-близкото си семейство, което реши да запази всичко много лично. Дори дългогодишни приятели не знаеха напълно какво се случва“, добавил той.

Композиторката и носителка на „Оскар“ и „Грами“ Карол Бейър Сейгър разкрива за последната си среща с Кийтън само няколко седмици преди смъртта ѝ.

„Видях я преди две или три седмици и беше много слаба“, споделя Сейгър, която е съавтор на песента на Кийтън „First Christmas“.

„Беше отслабнала ужасно много.“

„Трябваше да отиде в Палм Спрингс, защото къщата ѝ беше повредена отвътре от пожарите в Лос Анджелис и трябваше да я почистят“, продължава тя е добавя: „Беше там известно време, а когато се върна, бях шокирана колко много е отслабнала.“

Въпреки здравословните си проблеми, Сейгър казва, че Кийтън „беше като магическа светлина за всички“.

„Просто я обичах. Беше толкова специална – осветяваше всяка стая с присъствието си. Винаги беше щастлива, жизнена и снимаше всичко, което виждаше. Беше изцяло творческа натура – никога не спираше да създава.“

Друг неин приятел добавя, че Кийтън „бе забавна до самия край“.

„Тя живееше точно така, както искаше – по свои правила, заобиколена от хората и нещата, които истински обичаше“, споделя той.

„През последните години поддържаше тесен кръг от близки и това ѝ харесваше. Беше остроумна до самия край и имаше невероятната способност да превръща дори обикновените моменти в нещо специално. Такава беше тя.“

След новината за смъртта ѝ, множество холивудски звезди и колеги на Даян Кийтън споделиха почитта си към нея.

Сред тях бяха Голди Хоун, Стив Мартин и Кимбърли Уилямс-Пейсли.

Стив Мартин, който играеше съпруга на Кийтън в популярната комедия „Бащата на булката“ (1991) и нейното продължение от 1995 г., сподели забавен спомен от тяхно съвместно интервю. В цитата от публикация в списание Interview от 2021 г., Мартин Шорт пита:

„Кой е по-секси – аз или Стив Мартин?“

На което Кийтън отговаря: „И двамата сте идиоти.“

„Не знам кой първи публикува това, но прекрасно обобщава нашите забавни отношения с Даян“, написа Мартин в своя пост.

Кимбърли Уилямс-Пейсли, която изигра дъщерята на героите на Мартин и Кийтън в „Бащата на булката“, коментира под публикацията: „Напълно я чувам да го казва“, добавяйки усмихнато емоджи със сълзи от смях.

Тя също публикува собствена почит в Instagram, споделяйки снимки с Кийтън и пишейки:

„Даян, работата с теб винаги ще бъде един от върховните моменти в живота ми. Ти си единствена по рода си, и беше невероятно да бъда част от твоя свят, макар и за кратко. Благодаря ти за добротата, щедростта, таланта и най-вече – за смеха.“

Голди Хоун, която игра заедно с Кийтън и Бет Мидлър в култовата комедия „Клуб "Първа съпруга“ (1996), също сподели емоционално послание в Instagram:

„Даян, не сме готови да те загубим. Остави след себе си следа от вълшебен прах, пълна със светлина и спомени, които никога няма да избледнеят,“ написа тя.

„Как да се сбогуваме? Какви думи могат да изразят това, когато сърцето ти е разбито? Никога не обичаше похвалите – беше толкова скромна – но сега не можеш да ми кажеш ‘стига, миличка’. Нямаше и няма да има друга като теб. Открадна сърцата на милиони и сподели гения си с всички, карайки ни да се смеем и плачем по начин, по който само ти можеше.“

„Имах благословията да снимам ‘Клубът на първите съпруги’ с теб – дните ни започваха с кафе в гримьорната, пълни със смях и шеги, чак до последния ден на снимачната площадка. Това беше влакче на любов и приятелство.“

„Обещахме си да остареем заедно и може би някой ден да живеем под един покрив с всички наши приятелки,“ продължава Хоун. „Не успяхме да живеем заедно, но остаряхме заедно. Може би в следващия живот. Разпръсни вълшебния си прах горе, приятелко. Ще ми липсваш ужасно много. Сърцето ми е със твоите прекрасни деца – Декс и Дюк.“

Бет Мидлър също почете Кийтън, публикувайки черно-бяла снимка на актрисата с надпис:

„Брилянтната, красива и изключителна Даян Кийтън си отиде. Не мога да опиша колко тъжна ме прави тази новина.

Тя беше забавна, напълно оригинална и напълно искрена – без ни най-малка следа от завист или съперничество, каквито често съществуват между звездите. Това, което виждахте, беше точно това, което тя беше… О, ла ла ла!“

