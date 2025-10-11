Свят

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Звездата ни напусна на 79-годишна възраст

11 октомври 2025, 22:43
Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)
Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове
Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител
Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир
Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа
Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами
МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Н а 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния, съобщава списание "Пийпъл". Тя е най-известна с ролите си в хитовите филми "Клубът на първите съпруги", "Ани Хол" и "Кръстникът", съобщи NOVA.

Говорител на семейството на Кийтън потвърди за кончината на актрисата, но отказа да предостави повече подробности. Семейството ѝ отправи молба за дискретност в този труден за тях момент.  Даян Кийтън има две деца — Декстър и Дюк Кийтън. 

Родена е на 5 януари 1946 г. Актьорската ѝ кариера започва на сцената през 60-те години, когато участва в бродуейската постановка на Hair през 1968 г.

Оттогава тя се изстрелва към славата и печели множество отличия по пътя си. Само година след дебюта си на сцена, Кийтън получава номинация за наградата "Тони" за най-добра поддържаща актриса в пиеса за ролята си в постановката на Уди Алън Play It Again, Sam.

Кийтън прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма "Кръстникът"(1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне.

Източник: NOVA    
Даян Кийтън Холивуд Актриса Режисьор Продуцент Почина Кръстникът Ани Хол Филмови отличия Бродуей
Последвайте ни
След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, чувствам се дебела. Кажи нещо мило! – Имаш прекрасно зрение...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима ранени при стрелба на оживен площад в Германия

Трима ранени при стрелба на оживен площад в Германия

Свят Преди 1 час

Нападателят е успял да избяга

,

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Етиопия

Свят Преди 3 часа

То е било на дълбочина 10 км

Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

Свят Преди 5 часа

Според непотвърдени данни в митинга участват няколко хиляди души

,

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

България Преди 5 часа

"Кметът пое ангажимент да изготви план за излизане от тежката ситуация", подчерта Цветомир Петров

.

САЩ няма да разполага американски войски в Газа

Свят Преди 5 часа

Това заяви главнокомандващият адмирал Брад Купър

Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

Любопитно Преди 6 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Турският лидер подчерта, че след споразумението за прекратяване на огъня „не трябва да има връщане назад“

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Свят Преди 6 часа

Той бе диагностициран през май

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Свят Преди 7 часа

Последните твърдения в социалните медии предизвикаха безпокойство, че емблематичната Айфелова кула в Париж е планирана за събаряне през 2026 г.

,

„Китай не се страхува“: жителите на Пекин отхвърлят заплахата от мита на Тръмп

Свят Преди 7 часа

В петък американският президент внезапно обяви, че САЩ ще наложат допълнителни 100% мита върху целия китайски внос от 1 ноември „или по-рано“

След срещата в Ню Йорк – нов разговор между Зеленски и Тръмп

След срещата в Ню Йорк – нов разговор между Зеленски и Тръмп

Свят Преди 7 часа

Това съобщи ръководителят на канцеларията на украинския президент

,

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

България Преди 7 часа

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

Свят Преди 8 часа

Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 8 часа

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 9 часа

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Любопитно Преди 9 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кралица, Момиче, Любовница или Хазяйка: Коя е женската ти енергия?

Edna.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Галерия: България - Турция

Gong.bg

Радослав Кирилов: Трябва да анализираме, трудно се говори сега

Gong.bg

Отново на родна земя: Карлос Насар се завърна с третата си световна титла

Nova.bg

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg