Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Н а 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния, съобщава списание "Пийпъл". Тя е най-известна с ролите си в хитовите филми "Клубът на първите съпруги", "Ани Хол" и "Кръстникът", съобщи NOVA.

Говорител на семейството на Кийтън потвърди за кончината на актрисата, но отказа да предостави повече подробности. Семейството ѝ отправи молба за дискретност в този труден за тях момент. Даян Кийтън има две деца — Декстър и Дюк Кийтън.

Родена е на 5 януари 1946 г. Актьорската ѝ кариера започва на сцената през 60-те години, когато участва в бродуейската постановка на Hair през 1968 г.

Оттогава тя се изстрелва към славата и печели множество отличия по пътя си. Само година след дебюта си на сцена, Кийтън получава номинация за наградата "Тони" за най-добра поддържаща актриса в пиеса за ролята си в постановката на Уди Алън Play It Again, Sam.

Кийтън прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма "Кръстникът"(1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне.