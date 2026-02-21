Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Н а заседание в събота Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори.

Националният съвет на БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро

Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.