Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Н а заседание в събота Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори.
Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.
- Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
- Габрово 7 МИР: Николай Цонков
- Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
- Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
- Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
- Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
- Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
- Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
- Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
- Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
- Разград 18 МИР: Николай Пенчев
- Русе 19 МИР: Деница Иванова
- Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
- Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
- София 23 МИР: Габриел Вълков
- София 24 МИР: Крум Зарков
- София 25 МИР: Атанас Атанасов
- София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
- Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
- Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
- Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов