Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

21 февруари 2026, 13:23
Източник: iStock Photos/Getty Images

З а висока лавинната опасност предупредиха от Планинската спасителна служба на БЧК. Температурите в планините са сравнително високи за сезона –  между минус 3-4 градуса и нула, има тежък сняг с навявки. Спасителите препоръчват на туристите, ако решат да се движат във високите части на планините, да са подготвени и задължително да използват зимните маршрути.

Условията не са добри за туризъм в планините, навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо. Пътищата към Витоша са затворени за почистване.

От ПСС информираха, че няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.

В Природен парк Витоша пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко“ и кв. "Бояна" – местност Златните мостове са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване, съобщиха по-рано от пресцентъра на Столичната община. Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност Бялата чешма.

Източник: Лора Метанова, БТА    
