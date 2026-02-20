Свят

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Историята на Томи Грейвс разкрива границата между работната мания и халюцинациите, а експертите предупреждават за необратимите щети, които липсата на почивка нанася на психиката и сърцето

20 февруари 2026, 13:19
Л ипсата на сън не е просто изморен вид – тя е реална заплаха за психичното здраве и може да доведе до необратими последици. Историята на Томи Грейвс доказва, че границата между продуктивността и маниакалната психоза е много по-тънка, отколкото често си мислим.

(Във видеото: „Живей красиво”: Интересни техники за спокоен и пълноценен сън)

Случаят на 27-годишния мъж показва как обсесивното вглъбяване в работата води до осемдневен маратон без сън – риск, пред който днес е изправен всеки трети човек.

От благотворителност до психиатрична болница

Томи Грейвс работел по проект с предаване на живо в помощ на бездомни хора. Той станал толкова обсебен от идеята, че мозъкът му просто отказал да се изключи. Стресът прераснал в екстремно безсъние, кулминирало в маниакален епизод с психоза.

„Колкото повече работех, толкова по-стресиран ставах. В главата ми нахлуваха все нови идеи и ми ставаше все по-трудно да заспя“, спомня си Томи. Когато семейството му разбрало, че говори уверено, но напълно нелогично, извикали линейка. Младежът бил хоспитализиран в психиатрична клиника в състояние на тежка психоза.

Живот в „Шоуто на Труман“

Най-страшният етап били халюцинациите. Томи бил убеден, че не е в болница, а в телевизионно студио, заобиколен от декори. Вярвал, че лекарите са актьори, които го снимат за зрители по целия свят.

„Чувах, мислех и виждах неща, които не бяха истински“, разказва той. В това състояние Томи чертаел планове как да сложи край на войните, расизма и рака с един замах. Когато медицинска сестра на шега му казала, че ще получи „Оскар“, той приел думите ѝ за реална награда за своята „игра“.

Дори след медицинска намеса, той не успял да заспи веднага – пеел и танцувал пред „камерите“ в болницата. Едва на осмия ден силните медикаменти подействали. Физическото възстановяване отнело месец, но психологическата травма и срамът останали много по-дълго.

Как безсънието унищожава тялото: Експертно мнение

Д-р Сю Пийкок, психолог и експерт по съня, предупреждава, че случаят на Томи е екстремен, но логичен резултат от пренебрегването на нуждите на тялото. Пълната липса на сън може да причини:

  • Отслабен имунитет и повишен риск от диабет.
  • Сърдечносъдови проблеми: хипертония, инсулт и инфаркт.
  • Когнитивни увреждания: загуба на памет и по-висок риск от Алцхаймер.
  • Психични разстройства: от тревожност до остри психотични епизоди.

Новият живот на „треньора по сън“

След изписването си от болницата Томи изпитвал силен срам. „Лекарят ми каза, че трябва да се науча как да спя, или рискувам отново да загубя връзка с реалността. Това беше достатъчно, за да ме изплаши и да започна да проучвам всичко за добрия сън“, споделя той.

Днес Томи е сертифициран треньор по сън и вярва, че съвременната култура на късно силно социализиране през уикенда и ранно ставане през седмицата е пагубна.

Неговите златни правила за сън:

Постоянен график: Лягайте и се събуждайте по едно и също време всеки ден.

Дигитален детокс: Без телефони и телевизия 90 минути преди сън.

Пауза за храна: Не яжте поне 3 часа преди лягане; храносмилането пречи на възстановяването.

Лимит на кофеина: Не повече от 400 мг на ден и никакъв кофеин 8 часа преди сън.

Релаксация: Спрете всякаква умствена или физическа стимулация един час преди лягане.

Източник: РБК    
biss.bg
dogsandcats.bg
