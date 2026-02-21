Свят

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

21 февруари 2026, 14:03
Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 30 души в Иран са изправени пред риск от смъртно наказание заради участието си в масовите антиправителствени протести, съобщи правозащитната организация "Амнести интернешънъл", цитирана от ДПА. Според организацията вече са произнесени осем смъртни присъди, а десетки други обвиняеми очакват съдебните решения си.

Иран издаде първа смъртна присъда на участник в протестите, които разтърсват страната

По данни на правозащитниците още 22 дела продължават да се разглеждат от иранските съдилища, като сред обвиняемите има и двама непълнолетни. До момента иранската съдебна власт не е потвърдила официално нито една от постановените присъди.

Преди седмица агенция "Мизан", която е свързана със съдебната система на страната, съобщи за процес срещу трима мъже, обвинени в участие в безредици и заплашени от най-тежкото наказание. Случаят е част от по-широката съдебна кампания срещу участници в протестите, обхванали страната през последните месеци.

Иран екзекутира трима мъже, осъдени заради протестите

От „Амнести интернешънъл“ обвиняват иранските власти, че използват смъртното наказание като инструмент за потушаване на общественото недоволство. „Иранските власти за пореден път демонстрират пълно пренебрежение към правото на живот и справедлив съдебен процес, като заплашват с екзекуции и налагат смъртни присъди след бързи съдебни процедури, само седмици след арестите“, заяви Даяна Елтахауи, заместник регионален директор на организацията за Близкия изток.

Осъдиха на смърт трима демонстранти в Иран

По думите ѝ превръщането на смъртното наказание в средство за натиск има за цел да всява страх сред населението и да сломи общественото недоволство, насочено към искания за дълбоки политически и социални промени.

Иран постави "рекорд" по екзекуции зa 2023 г.

Още в средата на януари иранската съдебна система обяви, че най-тежките случаи на участие в безредици ще бъдат разглеждани с приоритет и по ускорена процедура. Ръководителят на съдебната власт призова също за възмездие за служителите на силите за сигурност и полицията, загинали по време на протестите.

Ужасът продължава: Екзекутираха още двама души в Иран

Правозащитни организации предупреждават, че подобни действия пораждат сериозни опасения за нарушаване на човешките права и справедливия съдебен процес в страната.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
иран протестиращи смъртни присъди
