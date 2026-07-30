Огнено шоу в Хавай: Вулканът Килауеа изригна с впечатляващ фонтан от лава (ВИДЕО)

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Е дин от най-активните вулкани на планетата изригна отново, съобщават вулканолозите от Американския геоложки институт (USGS).

Новата фаза, определяна от учените като епизод 52 от настоящата поредица от изригвания на хавайския вулкан Килауеа, разположен на Големия остров, е започнала във вторник вечерта.

Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Северният кратер на вулкана е изхвърлил фонтани от лава на височина до 150 метра (500 фута) във въздуха, докато облаци от пепел и горещина са се издигнали на над 5800 метра над морското равнище. Изригването е продължило интензивно повече от седем часа с непрекъснато изхвърляне на магма.

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Скоростта, с която лавата е изтичала от северния вентилационен отвор, е достигнала своя връх от 270 кубични метра в секунда. По изчисления на геолозите са били изхвърлени близо 4,7 милиона кубични метра лава, покривайки над 50% от дъното на известния кратер Халемаумау.

The 52nd lava fountaining episode of Kilauea Volcano on the Big Island of Hawaii has begun! Very very slow start, the slowest yet I can remember, but tilt is now decreasing and the fountain growing taller. Unfortunately I won't livestream this eruption so here is the USGS link… pic.twitter.com/Dd6IEwOTIK — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) July 29, 2026

Без опасност за населените места

Потокът от лава е останал изцяло в пределите на кратера Халемаумау и югозападната част на калдерата Калуапеле. Въпреки че в обществените зони на Националния парк „Хавайски вулкани“ е регистриран фин слой пепел, няма данни за паднали скални парчета или магмени фрагменти в близките населени места.

За вулкана Килауеа остава в сила жълт код за опасност, което показва, че той продължава да показва признаци на повишена активност спрямо обичайните си фонови нива.

Текущата поредица от последователни изригвания на Килауеа започна през декември 2024 г. и продължава да привлича вниманието на учени и туристи от целия свят.