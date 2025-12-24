Свят

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще

24 декември 2025, 15:48
Израел уби финансист на

Израел уби финансист на "Хамас" в Газа
Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия
След

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си
Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция
В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия
Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон
Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата
Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

В улканът Килауеа във вторник изхвърли 30-метрови огненочервени фонтани от лава, пише Hawaii News Now.

През целия ден от северния и южния отвор бяха наблюдавани сияние и периодични изхвърляния на разтопен материал.

Около 20:00 ч. двата отвора започнаха да изстрелват "фонтани" от лава с височина до 24 метра.

Към 21:45 ч. южният "фонтан" достигна 426 метра, докато северният достигна максимум от 280 метра малко след 21:00 ч., след което спадна до около 213 метра малко преди 22:00 ч.

  • Година на експлозивни изригвания преобразява парка

Настоящата ерупция започна на 23 декември 2024 г. и постави началото на поредица от експлозивни епизоди, които преобразиха терена на Националния парк „Хавайски вулкани“ и привлякоха посетители от цял свят.

„Това без съмнение е най-впечатляващото нещо, което съм виждал в живота си по отношение на хавайския вулканизъм“, заяви Кен Хон, ръководител на учените в Хавайската вулканологична обсерватория към Геоложката служба на САЩ (USGS).

Два отвора на югозападното дъно на кратера "Халемаʻумаʻу"/Halemaumau са произвели общо 200 милиарда литра лава през последната година.

„Образувала се е огромна покривка от лава с дебелина над 60 метра върху повърхността на лавовото езеро. Никога досега не съм виждал нещо подобно“, каза Хон.

  • Изригванията се различават драстично по мащаб и продължителност

Досегашните 38 изригвания се отличават с изключително разнообразие по продължителност и интензивност. Едно от изригванията продължи едва 4 часа, докато друго се развиваше в продължение на 8 дни.

Тридесет и петото изригване пък произведе най-високите "фонтани", достигащи 457 метра - приблизително колкото височината на Айфеловата кула в Париж.

„От началото на тази ерупция няма нито един ден, който да прилича на предишния“, каза Джесика Феракейн, специалист по връзки с обществеността в Националния парк „Хавайски вулкани“.

  • Епизод 38 се откроява като най-мощния

Всеки епизод е бил впечатляващ, но учените и служителите на парка са единодушни, че епизод 38, който се случи на 6 декември 2025 г., е бил по-специален от останалите.

„Последният, епизод 38, беше наистина зашеметяващ“, каза Феракейн.

„Мисля, че той беше истинско „уау“ за всички“, добави Хон. „Това беше най-високата скорост на изливане, тоест количеството магма, което преминава през отвора в даден момент, или количеството лава, което изригва. В пиковия момент на най-високите фонтани тя достигна между 1000 и 1200 кубични ярда в секунда.“

Мощта на този епизод затрупа една от камерите за пряко наблюдение на Хавайската вулканологична обсерватория.

„Ако сте гледали кадрите от края на камерата V3, можете да видите как светещи лавови бомби летят право към обектива. На екрана изглеждат по-малки, но всъщност бяха огромни, именно тези лавови бомби паднаха в района“, разказа Хон.

Учените не очакват това оборудване някога да бъде възстановено. Камерата вече е погребана под около 15 метра разтопени пръски, които са се втвърдили в плътна скала.

„Благодарение на отличните ни полеви инженери и на геоложкия екип, който отговаря за камерите, вече разполагаме с чисто нова камера на място“, поясни Хон.

  • Вулканичните отломки създават сериозни предизвикателства

Всеки епизод е покривал части от парка с вулканични отломки, известни като тефра (материал, изграден от различни по големина и състав, неспоени отломки, изхвърлени при вулканично изригване. При спояването си, отломките от тефра образуват пирокластити, а когато химически се циментират образуват вулканични туфи - бел.ред.). Ръбът зад лавовите "фонтани" вече достига височина от 42 метра заради натрупването на този материал.

Отломките лесно се разпадат и всеки опит за преминаване с превозно средство може да доведе до затъване. Въпреки това учените са намерили безопасен начин за придвижване пеша из района.

„В крайна сметка си купихме снегоходки и те се оказаха изключително ефективни“, каза Хон. „Трябва да призная, че идеята идва от изригването на планината Сейнт Хелънс през 1980 г. Тогава учените са вървели по пирокластичните (изключително опасни, бързо движещи се облаци от свръхнагорещени скали, пепел, сажди и токсични газове, които се изливат от експлодиращи вулкани и могат да унищожат вситка по пътя си с високи температури и скорости - - бел.ред.) потоци след изригването и са стигнали до концепцията да използват нещо подобно на снегоходки за придвижване върху пресни вулканични отложения.“

  • Напливът от посетители води до засилени призиви за безопасност

Ерупцията е предизвикала рязък ръст на посещенията в парка. През ноември 2025 г. той е бил посетен от над 157 000 души, което е с 43% повече в сравнение с ноември 2024 г. Този наплив кара служителите да засилят напомнянията за спазване на правилата за безопасност.

„Най-важното е да останете живи. А това означава да се движите само по маркираните пътеки, да не навлизате в затворени зони и да стоите далеч от ръбовете на скалите“, подчерта Феракейн. „Дръжте децата си близо до себе си, особено когато идвате тук през нощта.“

Тя призовава посетителите и да проявяват уважение към значението на мястото.

„Вулканите заслужават нашето уважение, както и местната култура“, каза Феракейн. „Хавайците, които идват в парка, за да практикуват своите традиции, трябва да получават пространство и уважение, както те, така и вулканите и всички останали посетители.“

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще.

„Това е изключително интензивна работа. Продължаваме да се учим, но същевременно е истинска привилегия да бъдем тук, да сме свидетели на това явление и да можем да го изследваме“, каза Хон.

Вижте повече в нашата галерия: Вулканът Килауеа впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава

Вулканът Килауеа впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава
10 снимки
Вулканът Килауеа впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава
Вулканът Килауеа впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава
Вулканът Килауеа впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава
Вулканът Килауеа впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава
Източник: Hawaii News Now    
Вулкан Килауеа Вулканично изригване Лавови фонтани Национален парк Хавайски вулкани Кратер Халемаумау Вулканична дейност Вулканични отломки Хавайска вулканологична обсерватория Безопасност на посетителите Лавово езеро
Последвайте ни

По темата

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 8 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 9 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 8 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 8 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Любопитно Преди 1 час

Според експерт, всяка една играчка от този "черен списък" може да прати детето ви на операционната маса

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

Свят Преди 1 час

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Свят Преди 2 часа

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г.

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Свят Преди 2 часа

<p>Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в пакети с фъстъци</p>

Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия

Свят Преди 2 часа

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Свят Преди 2 часа

Мощно земетресение разтърси Тайван

Мощно земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 3 часа

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

Свят Преди 3 часа

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Свят Преди 3 часа

„Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо", заяви лекарят

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Свят Преди 3 часа

Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ

,

Коя държава харчи най-много за подаръци по Коледа?

Любопитно Преди 3 часа

Коледните разходи в ЕС се увеличават рязко през 2025 г.

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Причините за случилото се се изясняват

<p>Президентът на РСМ отправи остър упрек към България</p>

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

България Преди 3 часа

<p>България предложи доставки на мазут на РС&nbsp;Македония</p>

България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

България Преди 4 часа

,

Защо жените привличат токсични партньори: Какво не е наред и как да се измъкнем от „сценария“

Любопитно Преди 4 часа

Токсичните връзки не са за любов, а за власт и запълване на вътрешни празнини

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Свят Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Разкритие: Алонсо искал Модрич да остане в Реал, но не и ръководството

Gong.bg

В Барселона са набелязали няколко опитни и евтини защитници

Gong.bg

Предстои снежен и леден януари

Nova.bg

Засилен трафик и извънредна организация на движението по пътищата

Nova.bg