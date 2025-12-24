"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

В улканът Килауеа във вторник изхвърли 30-метрови огненочервени фонтани от лава, пише Hawaii News Now .

През целия ден от северния и южния отвор бяха наблюдавани сияние и периодични изхвърляния на разтопен материал.

Около 20:00 ч. двата отвора започнаха да изстрелват "фонтани" от лава с височина до 24 метра.

Към 21:45 ч. южният "фонтан" достигна 426 метра, докато северният достигна максимум от 280 метра малко след 21:00 ч., след което спадна до около 213 метра малко преди 22:00 ч.

On the first anniversary of the start of the current summit eruption (Episode 1), lava is fountaining once again at Kīlauea (Hawaiʻi ) -- Episode 39 has begun!



The episode began at about 8:10 p.m. HST. Both the north and south vent are fountaining. As of about 8:45 p.m., lava… pic.twitter.com/kxO7Lf7NsI — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 24, 2025

Година на експлозивни изригвания преобразява парка

Настоящата ерупция започна на 23 декември 2024 г. и постави началото на поредица от експлозивни епизоди, които преобразиха терена на Националния парк „Хавайски вулкани“ и привлякоха посетители от цял свят.

„Това без съмнение е най-впечатляващото нещо, което съм виждал в живота си по отношение на хавайския вулканизъм“, заяви Кен Хон, ръководител на учените в Хавайската вулканологична обсерватория към Геоложката служба на САЩ (USGS).

Два отвора на югозападното дъно на кратера "Халемаʻумаʻу"/Halemaumau са произвели общо 200 милиарда литра лава през последната година.

„Образувала се е огромна покривка от лава с дебелина над 60 метра върху повърхността на лавовото езеро. Никога досега не съм виждал нещо подобно“, каза Хон.

🌋 One Year of Kīlauea’s Episodic Summit Eruption 🌋



Today marks one year since a unique episodic eruption began at Kīlauea’s summit on December 23, 2024—a style of activity not seen in nearly 40 years! Over the past 12 months, Halemaʻumaʻu crater has hosted 38 eruptive… pic.twitter.com/QG6xTP3SaN — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 23, 2025

Изригванията се различават драстично по мащаб и продължителност

Досегашните 38 изригвания се отличават с изключително разнообразие по продължителност и интензивност. Едно от изригванията продължи едва 4 часа, докато друго се развиваше в продължение на 8 дни.

Тридесет и петото изригване пък произведе най-високите "фонтани", достигащи 457 метра - приблизително колкото височината на Айфеловата кула в Париж.

„От началото на тази ерупция няма нито един ден, който да прилича на предишния“, каза Джесика Феракейн, специалист по връзки с обществеността в Националния парк „Хавайски вулкани“.

Kilauea roared back to life as towering lava fountains shot hundreds of feet into the air, with webcams capturing dramatic bursts from multiple vents before the nine-hour eruption ended. 🌋🔥 pic.twitter.com/RMMW9navEV — AccuWeather (@accuweather) November 26, 2025

Епизод 38 се откроява като най-мощния

Всеки епизод е бил впечатляващ, но учените и служителите на парка са единодушни, че епизод 38, който се случи на 6 декември 2025 г., е бил по-специален от останалите.

„Последният, епизод 38, беше наистина зашеметяващ“, каза Феракейн.

„Мисля, че той беше истинско „уау“ за всички“, добави Хон. „Това беше най-високата скорост на изливане, тоест количеството магма, което преминава през отвора в даден момент, или количеството лава, което изригва. В пиковия момент на най-високите фонтани тя достигна между 1000 и 1200 кубични ярда в секунда.“

Мощта на този епизод затрупа една от камерите за пряко наблюдение на Хавайската вулканологична обсерватория.

„Ако сте гледали кадрите от края на камерата V3, можете да видите как светещи лавови бомби летят право към обектива. На екрана изглеждат по-малки, но всъщност бяха огромни, именно тези лавови бомби паднаха в района“, разказа Хон.

Учените не очакват това оборудване някога да бъде възстановено. Камерата вече е погребана под около 15 метра разтопени пръски, които са се втвърдили в плътна скала.

„Благодарение на отличните ни полеви инженери и на геоложкия екип, който отговаря за камерите, вече разполагаме с чисто нова камера на място“, поясни Хон.

UPDATE: Episode 39 began just as Kilauea reached its one-year anniversary. Fountains are reaching up to 70 feet, according to the U.S. Geological Survey.



Learn morehttps://t.co/6IhIdkOzjf pic.twitter.com/A1rXmMyZOj — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) December 24, 2025

Вулканичните отломки създават сериозни предизвикателства

Всеки епизод е покривал части от парка с вулканични отломки, известни като тефра (материал, изграден от различни по големина и състав, неспоени отломки, изхвърлени при вулканично изригване. При спояването си, отломките от тефра образуват пирокластити, а когато химически се циментират образуват вулканични туфи - бел.ред.). Ръбът зад лавовите "фонтани" вече достига височина от 42 метра заради натрупването на този материал.

Отломките лесно се разпадат и всеки опит за преминаване с превозно средство може да доведе до затъване. Въпреки това учените са намерили безопасен начин за придвижване пеша из района.

„В крайна сметка си купихме снегоходки и те се оказаха изключително ефективни“, каза Хон. „Трябва да призная, че идеята идва от изригването на планината Сейнт Хелънс през 1980 г. Тогава учените са вървели по пирокластичните (изключително опасни, бързо движещи се облаци от свръхнагорещени скали, пепел, сажди и токсични газове, които се изливат от експлодиращи вулкани и могат да унищожат вситка по пътя си с високи температури и скорости - - бел.ред.) потоци след изригването и са стигнали до концепцията да използват нещо подобно на снегоходки за придвижване върху пресни вулканични отложения.“

🌋 One year. 38 fountaining episodes.

📍Kīlauea volcano, Hawai‘i Volcanoes National Park, Hawaii.



Across 12 months, Kīlauea produced 38 discrete fountaining episodes — each episode has been unique and provided an opportunity to learn more about one of Earth’s most active… pic.twitter.com/SZeulIT46N — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 24, 2025

Напливът от посетители води до засилени призиви за безопасност

Ерупцията е предизвикала рязък ръст на посещенията в парка. През ноември 2025 г. той е бил посетен от над 157 000 души, което е с 43% повече в сравнение с ноември 2024 г. Този наплив кара служителите да засилят напомнянията за спазване на правилата за безопасност.

„Най-важното е да останете живи. А това означава да се движите само по маркираните пътеки, да не навлизате в затворени зони и да стоите далеч от ръбовете на скалите“, подчерта Феракейн. „Дръжте децата си близо до себе си, особено когато идвате тук през нощта.“

Тя призовава посетителите и да проявяват уважение към значението на мястото.

„Вулканите заслужават нашето уважение, както и местната култура“, каза Феракейн. „Хавайците, които идват в парка, за да практикуват своите традиции, трябва да получават пространство и уважение, както те, така и вулканите и всички останали посетители.“

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще.

„Това е изключително интензивна работа. Продължаваме да се учим, но същевременно е истинска привилегия да бъдем тук, да сме свидетели на това явление и да можем да го изследваме“, каза Хон.