Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

В улканът Килауеа на Хавайските острови изригна тази нощ, изстрелвайки във въздуха фонтани от лава до 365 метра, пише NOVA.

Според хавайската обсерватория за вулкани – изригването е продължило непрекъснато малко повече от 9 часа и е образувало басейн от лава на върха на вулкана.

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк. Най-близкият град е на 45 километра и изригването не е застрашило населени места. Американската геоложка служба отбелязва отварянето на нова пукнатина от няколко малки земетресения в района.