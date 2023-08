Огненo кълбо в небето над Мелбърн: Природно явление или космически боклук от руска ракета

М истериозна светлина е била забелязана да проблясва в небето над Мелбърн малко след полунощ във вторник.

Ракетата е била използвана за изстрелване на сателит по-рано вечерта. Светлинното шоу е било забелязано чак до планината Булер, Баларат, Бендиго и дори отвъд границата в Аделаида. Появиха се спекулации дали това е метеоритен дъжд или "космически боклук".

Австралийската космическа агенция съобщи в изявление, че светлинните проблясъци вероятно са останки от руска ракета "Союз-2", която навлиза в земната атмосфера.

Десетки жители на Мелбърн също твърдят, че са усетили разтърсване на земята и се опасяват, че са разтърсени от поредното земетресение.

Meteor or space junk streaked across Melbourne sky last night.#Melbourne #Australia pic.twitter.com/10Nx1GE2Vq